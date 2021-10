Videó: Sebastian Vettel fantasztikus első köre a 2020-as Török Nagydíjról

A tavalyi Török Nagydíjon szerezte meg ferraris pályafutása utolsó dobogós helyezését a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, ami egy drámai és mozgalmas versenyen jött össze a német pilótának.

Az eredményéhez nagymértékben hozzájárult az elképesztő első köre is: a 11. helyről rajtolt, az első kör végén viszont már a 3. helyen haladt a nedves pályán rendezett versenyen, ahol végül Charles Leclerc utolsó körben elkövetett hibája miatt a 3. pozícióban is futott be.

Vettel első körének előzéseit az alábbi beágyazásban tekinthetitek meg, a hétvégén pedig ismét Törökországba látogat a mezőny, a menetrendet pedig ide kattintva érhetitek el.

„Remélem, ekkor dől majd el a világbajnoki cím sorsa!”