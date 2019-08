Videó: Russell 2 kanyar alatt 2-t előzött a Magyar Nagydíj első körében!

George Russell már a juniorszériákban is komoly eredményeket szerzett, ugyanis 2017-ben debütáló szezonjában megnyerte a GP3-at, majd ugyanezt „eljátszotta” tavaly a Formula 2-ben is. A teljesítményének köszönhetően a Williams le is igazolta a brit tehetséget, aki 21 évesen mutatkozhatott be a száguldó cirkuszban.

A Forma-1-ben sem lehet panasz a teljesítményére, ugyanis hiába újonc, így is 12-0-ra veri időmérőkön rutinos csapattársát, Robert Kubicát, ugyanakkor a Németországban szerzett tizedik helye miatt Kubicának 1, Russellnek viszont 0 pontja van.

Ettől függetlenül a magyar nagydíjhétvégén is bizonyította, hogy nem véletlenül nyert juniorszériákat: a Hungaroringen mindössze 53 ezredmásodpercen múlt a Q2-be jutása, Kubicának pedig 1,293 másodpercet adott a Q1-ben, majd Giovinazzi rajtbüntetése után a 15. helyről rajtolhatott el.

Ezután is első körben is megvillant, ahol 2 kanyar alatt először Kevin Magnussent, majd Daniil Kvjatot utasította maga mögé a Williamsszel. Végül a futamon a 16. pozícióban végzett, a kieső Romain Grosjeanon kívül Lance Stroll, Antonio Giovinazzi és Robert Kubica is mögötte végzett, utóbbi 1-el több kört kapott, mint Russell. A lenti videón a 2 verseny eleji előzése tekinthető meg.