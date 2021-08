Videó: 10 pilóta, akik egyszer tudtak győzni az F1-ben

A Forma-1-ben történetében eddig 770-en rajtolhattak el legalább egy futamon, közülük pedig 111-en állhattak fel a dobogó legfelső fokára. A legtöbbször Lewis Hamilton tudott győzni (99), mögötte Michael Schumacher (91) és Sebastian Vettel (53) következik.

Az F1 hivatalos YouTube-csatornája pedig ezúttal 10 olyan pilótáról készített összeállítást, akik egyszer tudtak nagydíjgyőzelmet aratni F1-es pályafutásuk folyamán. A jelenlegi mezőnyben két ilyen versenyző van: Pierre Gasly és Esteban Ocon, de ők természetesen nem kerültek fel a listára, mert még növelhetik a győzelmeik számát.

Viszont a listán szerepel Pastor Maldonado, aki a győzelmén kívül csak egyszer fért be a top 5-be, Alessandro Nannini, aki Prost és Senna viaskodását tudta kihasználni, a két monacói győztes, Olivier Panis és Jarno Trulli, valamint az F1-ben most is tesztpilótaként szereplő Robert Kubica is.

Rajtuk kívül többek között Francois Cevert és Jean Alesi is feltűnik az összeállításban, amely ERRE A LINKRE KATTINTVA ÉRHETŐ EL.

