Videó: 10 emlékezetes pillanat a Török Nagydíjak történetéből

Az F1.com a Török Nagydíj visszakerülésének apropójából megpróbálta összeszedni a tíz leginkább emlékezetes és nagyszerű momentumot az ottani versenyek történetéből. Jóformán az eddigi hét futam alatt szinte mindenféle dolog megtörtént, ami F1-es versenyen megtörténhet.

Volt itt F1-es debütálás, első pole pozíció és győzelem, nagy bajnokok csaptak össze, és még csapattársak is összetalálkoztak egymással.

A sor Sebastian Vettel debütálásával kezdődik, aki 2006-ban vett részt először hivatalos nagydíjhétvégén a BMW-Sauber csapatával. A második szabadedzésen övé lett a legjobb idő, és ekkor még ő volt a legfiatalabb versenyző, aki elindult egy versenyhétvégén, hiszen mindössze 19 éves és 53 napos volt akkor.

A videóban szerepel még Felipe Massa első pole-ja és futamgyőzelme is, hiszen az is a török pályán született meg. A brazil pilóta 2006-ban tudta mindezt megtenni, a Ferrari színeiben, Michael Schumacher csapattársaként. Massanak annyira megtetszett végül ez a helyszín, hogy a következő két évben sem talált legyőzőre, vagyis behúzta 2007-et és 2008-at is, ezzel pedig zsinórban három győzelmet szerzett az Isztambul Parkban.

Ezek mellett csatázott itt a célvonalig egymással Schumacher és Alonso is, történtek kisebb gondok a McLarennél versenyző Hamilton és Button között, valamint talán az egyik, ha nem a legemlékezetesebb pillanat a pálya múltjából, Sebastian Vettel és Mark Webber ütközése a 2010-es nagydíjon, szintén bekerült a videóba.

A két Red Bull-pilóta vezető helyről ütötte ki egymást. Webber haladt elöl, Vettel pedig előzni próbálta, de összeértek és emiatt a német versenyének vége lett, és Webber is csak pozíciókat veszítve tudott továbbmenni. Érthető módon egyik fél sem volt boldog, és ez az incidens jelentette az egyik első ütközetet a két csapattárs között.

