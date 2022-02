Vidd el egy körre a McLaren MCL36-ot Barcelonában! (videó)

Ráadásul nem is akármilyen kört, hiszen majdnem végig onboard felvételeken láthatjuk, ahogyan Lando Norris kihajt a garázsból, majd pedig végigmegy a pályán, mielőtt újra visszatérne csapatához.

A sebesség persze még messze van a maximálistól, de a filmes napon nem is az a lényeg, hogy padlógázzal menjenek, hiszen elsősorban csak a rendszerek helyes működésének ellenőrzése van az előtérben. Norris például a versenymérnökével a kör során többször is meggyőződött arról, hogy a rádió megfelelően üzemel.

Norris után egyébként csapattársa, Daniel Ricciardo is ment egy keveset az új autóval, amely remekül mutat és több érdekes megoldást is felvonultat. A filmes nap pedig jól sikerült a csapat számára, így magabiztosan várhatják a holnapi napot, amikor is végre kezdetét veszi az első előszezoni gyakorlás.

A Ferrari sem maradt ki a buliból