Vezesd a jövőt: az Alfa Romeo idei autója már elérhető az F1 22-ben (videó)

Andreas Seidl, a Sauber Csoport új ügyvezetője is elmondta nemrég, hogy szeretnék vonzóbbá tenni az istállót a szurkolók körében is, ebből a szempontból pedig jó pont lehet az, hogy most egy egyedi összefogás keretében bárki kipróbálhatja az Alfa Romeo idei versenyautóját az F1 22-ben.

Az egyetlen kikötés az, hogy a C43-at kizárólag Time Trial módban lehet vezetni, és ez az egyedüli 2023-as masina a mezőnyből, amely elérhetővé vált a játékban. A való életben eközben már csak egy napot kell arra várni, hogy Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü pályára vigye azt Bahreinben.

Az Alfa Romeo új autója a Stake megérkezése miatt idénre új festést is kapott, és a klasszikus fehér-piros kinézetet a fekete-piros váltotta, ami azonban hasonlóan jól néz ki.

„A rajongók rengeteget jelentenek számunkra, és az, hogy most lehetőségük van vezetni az Alfa Romeo C43-at, még mielőtt élőben látnák azt a pályán, olyasmi, melyet még sohasem csináltak korábban a hivatalos F1-es videójátékban” – mondta a különleges kezdeményezés kapcsán Alessandro Alunni Bravi csapatmegbízott.

„Büszkék vagyunk, hogy élen járhatunk ebben az úttörő megközelítésben, de ez még nem a teljes történet: számos dolog van még készülőben erre a szezonra, és alig várjuk, hogy megmutathassuk mindenkinek.”

Aki tehát rendelkezik a játékkal, de mondjuk egy ideje már nem vette elő, annak ez most egy remek alkalom, hogy ismét kimenjen kicsit száguldani a virtuális pályákra az Alfa 2023-as autójával.

És ha már videójátékos és esportos vizeken evezünk, akkor Bereznay Dani nemrég jelentette be, hogy az idei szezontól már nem tagja az Alfa Romeo esportcsapatának, de megijedni azonban így sem kell.