Vettelt nagyon felvillanyozta, hogy ma a jó döntéseket hozta meg a csapat

Ha választani lehetne, hogy ki lehetett az, akinek a Német Nagydíj a legmozgalmasabb volt, az egyértelműen Sebastian Vettel lenne. A Ferrari utóbbi időben rengeteg kritikának kitett versenyzője ezen a hétvégén megjárta a mennyet, és a poklot is, végül a 20. helyről fel tudott jönni a másodikra, ami valószínűleg a legtöbb volt, amit a mai naptól elvárhatott, nem is fukarkodott a szavakkal, amikor a versenyt kellett leírnia:

„Nem is tudom. Kérdezzetek valamit, mert nem fogok mindenre emlékezni. Az elején kicsit beragadtam, de az első pár körben gyorsan haladtam előre, az jó volt, bár nem voltak a legjobbak a látási viszonyok. Konkrétan amikor beértünk a hátsó egyenesbe, akkor semmit sem láttam, csak remeg az ember, hogy lássa meg valakinek a lámpáját maga előtt, hogy tudja, merre kell menni. Oldalra kell nézni, hogy tudd, a pályán vagy-e még.”

„Szóval az elején feljöttem, kicsit utána vesztettem a ritmusból, az interek nem nagyon voltak kényelmesek, gyorsan koptak, pár körig jól lehetett rajtuk menni, aztán rotty, összezuhantak. A pálya is sikamlós volt, de nem lehetett eldönteni, hogy a víz miatt, vagy mert megadta magát az inter. Egy idő után már a nézőteret néztem, ott láttam, hogy az emberek teszik el az esernyőt.”

„Én a kocsiban pár cseppet éreztem még, de amikor többen eltették, gondoltam, senki sem akar poénból elázni, úgyhogy bejöttünk a slickekért. Aztán megint elkezdett esni, és megint feltűntek az esernyők. Szóval trükkös volt ez az egész, de az esetek többségében jó döntéseket hoztunk szerencsére. A végén, amikor Valteri miatt kijött a biztonsági autó, azt hittem, vége a versenynek, végül nem így lett, és mivel én szeretek a száraz gumikkal menni az ilyen vegyes pályákon, még tudtam egy rohamot indítani a végén.”

A négyszeres világbajnoktól ezek után megkérdezték, mennyire fogja majd ez az eredmény feldobni a teljesítményét a jövőben:

„Pár verseny múlva meglátjuk, most boldog vagyok. Az utóbbi pár nagydíj után vegyes érzelmeim voltak, de nem annyira, mint sokan be akarják állítani, mert haladunk előre. A tegnapi nap kemény volt, ma egyikünknek nem annyira. Sajnálom Charles-t, két autóval is javíthattuk volna az időmérős botlást, de a csúszós pálya már csak ilyen.”

Sebastian Vettel, Ferrari SF90 Fotó készítője: Zak Mauger / LAT Images

„A győzelem persze más érzés, de az utolsó helyről indulva a második is ezzel ér fel szerintem. Nem hiszem, hogy többet ki tudtunk volna ebből hozni, már a túlélés, az, hogy ne hibázzon nagyot az ember, is sokat kivett belőlünk. A végéig komolyan nyomtam, főleg, amikor felmerült a dobogó lehetősége, és amikor leesett, hogy tényleg megcsináltam, nagyon boldog voltam.”

„Iszonyat hosszú verseny volt, néha úgy néztem az órára, hogy nem hittem el, hogy nem megyünk két órája. Néha kis káosz volt a folyamatos szemerkélés miatt, néha rákérdeztem a csapatnál, mi lesz a következő negyed órában, és azt mondták, „Ugyanez.” Ja, jó. Köszi. De viccet félretéve örülök, mert nagyrészt jó döntéseket hoztunk, és amikor a végére ez a fele vizes-fele száraz pálya jött, rengeteget tudtunk hozni.”

Lewis Hamilton igen jó esélyekkel pályázik arra, hogy 7 olyan rekordot is megdöntsön, ami jelenleg Michael Schumacher neve mellett szerepel a Forma-1-ben. Egyre közelebb és közelebb kerül ahhoz, hogy minden idők legeredményesebb pilótája legyen.