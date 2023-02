Vettelt idegesíti az FIA döntése: „Ennek nincs sok értelme”

Az F1-Insider.com-nak pedig el is mondta, hogy reméli, a mezőny tagjai ettől függetlenül is megtartják bátorságukat. Az utóbbi években Vettel és Lewis Hamilton sokszor álltak ki a szerintük megfelelő ügyekért, és ezt az F1-es hétvégéken is előszeretettel tették.

Az FIA elnökének mindez azonban nem tetszett, mert Mohammed bin Szulajm szerint jobb, ha a sportág semleges marad az ilyen kényes témákban, és a pilótáknak nem kéne a személyes céljaikra használni a sorozat nagy platformját. Emiatt jött be tehát a fentebb említett módosítás a Nemzetközi Sportkódexben.

Talán nem meglepő, hogy Vettel nem ért ezzel egyet: „Nyilván mindig azon múlik minden, hogy milyen kérdéseket kapsz és mi a téma. Szerintem viszont nagyon is fontos, hogy bizonyos helyzetekben állást foglaljunk. Az elmúlt években láttuk, hogy egyre többen teszik ezt. Nem sok értelme van most a másik irányba menni” – vélekedik a tavaly visszavonult bajnok.

Azt viszont nem akarta kijelenteni, hogy ő megszegte volna-e ezt a szabályt, ha még mindig tagja lenne a száguldó cirkusznak. „Én már nem vagyok ott, szóval nyilván sok mindenről beszélhetek. Azt viszont csak remélni tudom, hogy a srácok a Forma–1-ben továbbra is lesznek olyan bátrak, hogy kiálljanak a saját véleményük mellett.”

Vettel nem igazán szereti a nyilvánosságot, és a privát telenfonszámát is csak egy aktív F1-es pilóta tudja.