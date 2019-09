Ha Vettelt eltiltják, Rosberg ugrik a helyére?

Sebastian Vettel nagyon rosszul zárta a forma-1-es Olasz Nagydíjat, a négyszeres világbajnok nem kapta meg a támogatást csapattársától az időmérőn, a futamon hibát hibára halmozott, ami miatt alapból visszaesett, ráadásul még a pályán büntetést kapott. És még meg sem úszta ennyivel. Vettel újabb büntetőpontokat kapott, és már csak három választja el attól, hogy eltiltás miatt futamot kelljen kihagynia.

Vettelnek október 19-ig kellene megúsznia, hogy újabb hibázása miatt megbüntessék, ám Nico Rosberg azonnal a Ferrari segítségére sietne, ha ez Vettelnek mégsem sikerülne. "Nehéz elhinni, hogy már kilenc büntetőpontja van. Ha a következő három versenyen még hármat gyűjt, akkor egy versenyt kénytelen kihagyni a Ferrarival. Én pedig már most jelentkezem, elérhető vagyok, ha megtörténne" - jelentette ki Nico Rosberg YouTube-csatornáján, aztán rögtön tisztázta a helyzetet. "Nem, csak viccelek!"

Furcsán is nézett volna ki, hogy a Mercedes világbajnoka a legnagyobb riválisnál tér vissza, ám Rosberg csak humorérzékét tett próbára. Rosberg ugyanakkor nehezen érthetőnek tartja a monzai esetet, amelyet "lehetetlen megmagyarázni". Ugyanakkor a német védelmébe is vette honfitársát, kijelentve, hogy a négyszeres világbajnok minden idők egyik legjobbja is egyben.

"Nem hiszem, hogy pontosan tudja, mi történt" - mondta Rosberg, aki szerint a kialakult szituáció nagyon veszélyes volt, és a büntetőpontok miatt Vettel nem kockáztathat a következő három versenyen, pedig pot erre lenne most szüksége. "Valami nagyon félrecsúszott. Ezek nagyon nehéz idők Vettel számára. Leclerc nyerte a hazai futamot Monzában, és máris nemzeti hős - Vettel pedig élete legrosszabb hétvégéjén van túl."

De Rosberg szerint van Vettel számára megoldás, mégpedig az önbizalma. "Ez tudja csak kisegíteni a kátyúból. A Forma-1 rövid távú biznisz, csak egyszer kell visszavágj, és mindent elfelejtenek. Ha nyerne egy futamot, minden megváltozna. Szóval nem szabad leírni, mert vissza fog ő vágni" - mondta Rosberg, aki szerint még nem dőlt el, hogy Charles Leclerc az első számú versenyző a Ferrarinál.

