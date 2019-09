Vettelnek nem tetszett Leclerc spái tempója és még évekig a Ferrarinál maradna

Sebastian Vettel 2015 óta szolgálja a Ferrarit, de egyelőre nem tudott felérni a csúcsra az olaszokkal. Az első éve jól sikerült, és akkor úgy tűnt, rövidesen újra harcban lehet a címért, ám 2016-ban egy visszaesés következett, míg 2017-ben és 2018-ban egy igencsak versenyképes gépet kapott. A tavalyi különösen erős volt, de a hibák és a fejlesztési megingás nagyon sokba került, így újra a Mercedes és Lewis Hamilton lett a bajnok.

Vettel, aki természetesen szintén ott volt a Ferrari nagy szerdai eseményén a hatalmas tömeg előtt, megünnepelvén a márka alapításának 90. évfordulóját, érzelmes hangnemben beszélt arról, hogy milyen érzés számára ehhez a családhoz tartozni, amit nemcsak szeret, de mélységesen tisztel is.

„Számunkra egyedülálló lehetőséget jelent az, hogy a Ferrari tagjai lehetünk. Ez egy gyerekkori álom. Nehéz megtalálni a szót arra, hogy mit is jelent a Ferrari, azt miképpen lehetne leírni... Ez egyfajta mentális állapot.” - kezdte Vettel az Olasz Nagydíj előtt a La Gazzetta dello Sport lap hasábjain, több mint izgatottan.

A Ferrari remekül hangolt az Olasz Nagydíjra, hiszen Charles Leclerc megszerezte az első győzelmét, bár Vettel ezúttal nem tudott felállni a dobogóra, így a kettősgyőzelem elmaradt. Erre azonban Monzában több esélyük lehet a pálya karakterisztikája miatt. A közelgő eső még közbeszólhat.

„Nagyon izgalmas lesz odakint, mert mindig nagyon sok rajongó látogat ki a pályára. Természetesen nagyon jó munkát akarunk végezni Spa után és egy erős autónk van. Majd meglátjuk. A belga győzelem fontos volt a csapat és Leclerc számára is. Ez egy nehéz év nekünk és nem vagyunk elégedettek azzal, ahogy a dolgok mentek. Spában mindez jól ment és reméljük, hogy itt is ez lesz a helyzet és ez egy újabb jó futam lesz.”

Charles Leclerc, Ferrari, Sebastian Vettel, Ferrari with fans Fotó készítője: Paolo Belletti

Vettelnek is fontos, hogy egy olyan csapattárs van mellette, aki állandó motivációt jelent számára, valamint működik a közös munka, ami nélkül lehetetlen lenne jobb eredményeket elérni és az autót a megfelelő irányba fejleszteni, amiről korábban már Leclerc is beszélt.

„Fontos, hogy együtt dolgozzunk, a csapat számára is az autó fejlesztése érdekében. Charles nagyon erős és Spában erősebb volt nálam. Nyilván mindez nem tetszik, de ez a munkánk és mint mondtam, nagyon gyors. Különböző visszajelzéseket adunk, így mindig van valami, ami megtanulható.”

Sebastian szerződése 2020 év végén jár le, de a pletykák még mindig erről szólnak, hogy az év végén távozhat és visszatérhet a Red Bullhoz, ahol Max Verstappen csapattársa lehetne. A német már több alkalommal is tagadta, hogy távozás vagy visszavonulás előtt állna. A világbajnok még mindig az F1-ben képzeli el a jövőjét.

„Hol látom magam a következő 5 évben? Szeretek az F1-ben lenni. Már 10 éve szeretem ezt és talán most még inkább, mivel a Ferrari versenyzője vagyok. Most azonban csak ez a hétvége a fontos.” - mondta Vettel, aki hozzátette, a Ferrarinál akar maradni, de magáról az időtartamról nem tudni, ugyanakkor a Sky Italia arról számolt be, hogy a rekorder még több esztendőn át tervezne Maranellóval.

