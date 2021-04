„Vettelnek már annyi, de nem fogják kitenni”

Vettel idén csatlakozott az Aston Martinhoz a rosszul sikerült utolsó két ferraris szezonját követően. Az új istálló egyfajta újrakezdést is jelent a négyszeres világbajnok számára, de az eddig látottak alapján nem sok minden változott.

A német debütálása elég rosszul sikerült Bahreinben, hiszen az időmérőn már a Q1-ben kiesett, a futamon pedig „régi” önmagát idézve egy furcsa hibát elkövetve belement hátulról Esteban Oconba. Arról a versenyről nulla bajnoki egységgel, de öt büntetőponttal távozott.

Imolában aztán már nagyrészt a csapat szúrta el a futamát, hiszen a rajtrácsra vezető körén kigyulladt a fékje, amelyet nem tudtak időben megcsinálni, így csak a bokszból vághatott neki a futamnak, ahol aztán büntetést is kapott, végül pedig fel kellett adnia a viadalt.

Hiába azonban a gyenge évkezdés, Vettelnek mégsem kell amiatt aggódnia, hogy majd kiteszik őt a csapattól. Watt szerint a 33 éves német még így is sokat ér meg az Aston Martinnak, hiszen lényegében „a saját fizetését termeli ki”, mivel elég sokat hoz a szponzorokon és a marketingtevékenységeken keresztül.

„Vettelnek már annyi. Már nagyon rég volt, hogy bármi jót csinált volna. Sokat is hibázik, és úgy tűnik, hogy nagy rajta a nyomás. Nem tudom, hogy meddig bírja ezt mentálisan. Remélem, hogy marad a szezon végéig, mert vélhetően abba kapaszkodik most, hogy hirtelen majd megfordul a szerencséje” – mondta az 51 éves korábbi pilóta a Formula1Newsnak.

„Az emberek arról beszélnek, hogy elég sokba kerül a csapatnak, de azt is figyelembe kell venni, hogy sok szponzorpénzt vonzz, így lényegében a saját fizetését termeli ki.” Ugyan Vettel idén még nem tudott feliratkozni a tabellára, csapattársa, Lance Stroll kétszer is a legjobb tízben végzett, így az ő öt pontjának köszönhetően most a hatodik helyen van az Aston.

