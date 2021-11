Vettelnek és Alonsónak egyaránt hiányozni fog a jégember

Kimi Räikkönen szeptemberben jelentette be, hogy a 2021-es szezon lesz az utolsó számára, ezzel több, mint 20 éves pályafutása véget ér. A 42 éves finn 2001-ben debütált az F1-ben a Sauber színeiben, majd 2007-ben a Ferrarival bajnoki címet nyert és összesen 21 győzelmet szerzett az olasz alakulatnál és a McLarennél.

Vettel 2015 és 2018 között Räikkönen csapattársa volt a Scuderiánál és a négyszeres bajnok azon kevés pilóták egyike, akiket a finn a barátjának tekint. A német elismerte, hogy „nagy tiszteletet“ érez Räikkönen iránt azért, ahogyan az évek során változatlan maradt.

„Szerintem ez egy természetes dolog. Az idő megy és egy bizonyos ponton eljön az ő ideje és egy bizonyos ponton eljön az én időm is és egy bizonyos ponton még Lando ideje is eljön, még ha ez nem is mostanában lesz“ – mondta Vettel Räikkönen visszavonulásáról.

„Valószínűleg ez a legtermészetesebb dolog. Hiányozni fog? Igen. Szerintem igazi karakter volt, és élveztem azt az időt, amit csapattársként együtt töltöttem vele. De hogy őszinte legyek, már korábban is ismertem őt és valószínűleg azon kevés versenyzők egyike, aki nem változott abban az értelemben, hogy nagyon-nagyon nyitott volt, amikor beléptem az F1-be és akkoriban valószínűleg ő volt a legelismertebb Forma–1-es pilóta.“

„Nem hiszem, hogy lehet vitatkozni vagy problémád Kimivel. Ha mégis, akkor nem vele van a probléma, hanem veled. Ő egy nagyszerű ember és biztos vagyok benne, hogy kapcsolatban maradunk. Minden jót kívánok neki és hiányozni fog a csend“ – mondta Vettel.

A kétszeres világbajnok Alonso, aki 2014-ben Räikkönen csapattársa volt a Ferrarinál, „nagyon jó embernek" nevezte a finnt, aki drámaian megváltozik, amikor távol van a pályától.

„Azt hiszem, Kimi hiányozni fog a Forma-1-ből. Nagyon kedvelem őt, azt ahogy a maga módján szereti a sportot, és ahogyan már annyi éve a Forma–1-ben van. Szerintem mindig nagyon őszinte, amit nagyon kedvelek benne. Úgy gondolom, hogy kívülről talán a hideg és jégembert látjátok, de belülről egy nagyon jó ember, akivel időről időre találkozok a pályán kívül is“ – mondta Alonso.

„Találkozunk repülőtereken, éttermekben, olyan helyeken, ahol nem ebben a környezetben vagy és Kimi ekkor egy más ember. Ahogy mondtam, kiemelkedő volt a Forma–1 számára és hiányozni fog, mert sajátos karaktere van és másabb volt az átlagnál“ – zárta a veterán spanyol.

