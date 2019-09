Vettelnek a család az első, de még eszében sincs abbahagyni a versenyzést

A németek négyszeres világbajnoka, Sebastian Vettel múlt vasárnap több, mint egy éves nyeretlenségi sorozatát szakította meg Szingapúrban, ahol a Ferrari taktikájának köszönhetően életében ötödször tudott az élen végezni. A siker nagyon fontos lehet, mivel az utóbbi időszakban egyre több hibát láthattunk a pilótától, akinek a visszavonulását egyre több médium bejelentette már többször is, ám ahogyan azt a Corriere Della Serának adott interjújában elmondta, nem gondolkodik még ezen, bár a családját tartja az első helyen:

„Most már kisgyerekeim vannak, úgyhogy természetesen ők a legfontosabbak a számomra, mondjuk kétlem, hogy más szülők ne lennének így ezzel. Ennek ellenére nem tudom, mikor fogom befejezni a versenyzést. Jelenleg egy dolog jár az agyamban, hogy minél jobb legyek, és minél több futamot nyerjek meg.”

A Ferrarinál az évek alatt, mióta Vettel náluk van, több változás is bekövetkezett, kezdve az elnök, Sergio Marchionne tavalyi halálával, akit John Elkann váltott, illetve a csapatfőnök Maurizio Arrivabene is távozott, az ő helyét Mattia Binotto vette át. Vettel mindkettejükkel jól kijön, még ha közvetlen főnökével elég behatárolt témákról is folyik a diskurzus:

„Főleg a versenyekről beszélgetünk, de néha napján családi, vagy személyes dolgokról is. Johnnal is találkoztam már, a gyárban is, de volt már rá példa hogy egy versenyre is kijött. Nagy rajongónk, és rengeteg támogatást kapunk tőle. Sajnos ez az év nem úgy sikerült, ahogy remélte, de harcolunk, hogy a vége kicsit rózsásabb legyen, és felkészüljünk a következőre, mivel a szabályok ugyanezek maradnak.”

Vettelt arról is kérdezték, van-e valamilyen tanácsa a jelenleg a Formula-2-ben versenyző, és a Ferrari egyik ikonikus alakjának számító Michael Schumacher fiaként sokak által szintén a maranellói csapathoz várt Mick Schumachernek, azonban szerinte nem kell neki az ő istápolása: „Nincs az én tanácsomra szüksége. Gyorsan tanul és nagyon figyelmes.”

