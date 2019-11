Vettelnek a 91-es hősi küzdelem az első emléke Sennáról

Idén volt a 25. évfordulója annak, hogy Ayrton Senna, a Forma-1 háromszoros világbajnoka, a brazilok legnagyobb versenyzője életét vesztette Imolában. A hétvégi Brazil Nagydíjnak ez is az egyik fő témája, például a legenda által hajtott McLaren MP4/4-et unokaöccse, Bruno Senna fogja majd vezetni a verseny előtt, de például Lewis Hamilton is külön sisakkal emlékezik meg róla. Sebastiian Vettelt is megkérték, mondjon pár szót Sennáról:

„Őszintén szólva, az első emlékeim, bár ezt nehéz általában összerakni, de az első képek, amik a Forma-1-ről megvannak, pont hozzá fűződnek, 91-ről, amikor itt lett világbajnok úgy, hogy elszállt egy csomó fokozat az autóban, és úgy ki volt merülve, hogy a trófeát is alig tudta felemelni. Ezek a képek, és az autó, a Marlborós, máig ikonikusak. Apám nagy rajongója volt neki, és főleg ezért, mivel az ember fiatalkorában követi a szüleit, és ahogy néztük a versenyeket, nekem is ő lett az első dolog, amit a Forma-1-hez kötöttem.”

„Szerintem övé az egyik legnagyobb örökség, amit a Forma-1 hagyni fog. Sokkal korábban ment el, mint kellett volna, és rengeteg mindentől lettünk megfosztva, nem csak a versenypályán, hanem azon túl is. Bár nem tölthettünk vele egy percet sem, megoszthatjuk az emlékeket azokkal, akik ismerték, és közel álltak hozzá az évek során. Különleges személyiség volt, amellett is, hogy amúgy nagyon gyors, és rengeteg sikert ért el, ezért emlékezünk rá így mind.”

„Azután pedig, ahogy öregedtem, természetesen Michael is hatalmas hatás volt gyerekkoromban, hisz ő volt a felszálló csillag Németországban, és iszonyatosan felkapott lett a go-kartozás 1995-ben, amikor én is kezdtem, rengeteg más gyerek is miatta kezdte el. De a Senna név is, vagy Ayrton Senna, mint egy ikon, szerintem még ma is teljesen jelen van a sportban.”