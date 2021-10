Vettel: Whitmarsh erős igazolás az Aston Martin részéről

Whitmarsh a legutóbbi nagy név azon a listán, akik az utóbbi időszakban csatlakoztak az Aston Martinhoz a Lawrence Stroll által elindított bővülési folyamat részeként. A brit azonban nem kizárólag az F1-es istállóval fog foglalkozni, hanem elsősorban az egész márkával.

Ő fogja ugyanis felügyelni a Performance Technologies részleget a gyártó magas beosztású vezetői csapatának tagjaként. Vettel ugyan nem ismeri jól Whitmarshot, de ettől függetlenül elmondta, hogy biztos abban, csapata egy újabb lépést tett meg ahhoz, hogy a világbajnoki címért küzdhessenek majd.

„Ismerem őt valamennyire, de nem dolgoztam vele, ezért nem is tudom pontosan megítélni. Szóval szerintem emiatt nyitottnak kell lennünk. Természetesen meg akarjuk erősíteni a csapatot, máskülönben nincs értelme új embereket felvenni.”

„Erős igazolásnak tűnik, és remélhetőleg segíteni fog majd elérni azokat a célokat, amelyeket kitűztünk magunknak a jövőre nézve” – mondta a négyszeres bajnok. Vettel csapattársa, Lance Stroll eközben szintén „izgalmasnak” nevezte Whitmarsh érkezését, amely egy újabb állomása az utóbbi időben elkezdett folyamatoknak.

„Martin sokáig volt a McLarennél, amikor sikeresek voltak, és szerintem nagyon is izgalmas, hogy most már ő is a fedélzeten van, és segíthet nekünk előrelépni. Az utóbbi hónapokban számos tehetséges szakembert igazoltunk le, és ő is egy közülük.”

„Sok minden történik mostanság, az új gyár is építés alatt áll, Martin is megérkezett, ezek szerintem mind konstruktív dolgok, és a következő években elérni kívánt cél felé vezetnek.”

Az egyik olyan pilóta, aki dolgozott már Whitmarsh-sal a jelenlegi mezőnyből, az Fernando Alonso, hiszen 2007-ben ő is a McLaren tagja volt. A kétszeres bajnok véleménye alapján pedig Whitmarsh érkezése „bármely istállónak jó volna”.

„Biztos vagyok abban, hogy nagy segítség lesz az Astonnak. Igazán eszes, és remek vezető is. Sajnos nem hozzánk jött, de nekünk is kiváló embereink vannak. Jó látni Martint, mert ő is rengeteg elismerést érdemel, most pedig visszatért a sportba, szóval ez mindenkinek örömteli hír a paddockban.”

