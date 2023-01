Vettel Webberről: Túlságosan nyerni akartunk mind a ketten

A Red Bull az egyik legsikeresebb időszakát teljesítette 2010 és 2013 között, Sebastian Vettel ugyanis zsinórban négy világbajnoki címet szerzett a Milton-Keynes-i alakulatnak, ráadásul a konstruktőri elsőséget is megszerezték ebben az időszakban.

A sikerhez vezető út azonban finoman szólva sem volt zökkenőmentes, hiszen a német mellett Mark Webber is versenyképesnek bizonyult, és 2010-ben sokáig a bajnokságot is vezette. A kiélezett küzdelem pedig számos ellentétet szült a két bajnoki esélyes között, ami aztán 2013-ban csúcsosodott ki igazán.

Valamennyi motorsport-rajongó élénken emlékszik arra a bizonyos multi-21-re, ami a Red Bull rádiós kommunikációja során hangzott el. Ez jelentette azt, hogy az elől haladó Mark Webber megtarthatja a pozícióját, tehát Vettel elméletileg nem támadhatta volna. A német azonban nem engedelmeskedett a csapat kérésének, és egy szép manőverrel elment az ausztrál mellett.

„A Red Bull kezdett olyan csapattá válni, ahol tényleg el lehetett érni valamit, és Mark óriási mértékben hozzájárult ehhez” – emlékezett vissza a német a kezdeti nehézségekre Beyond the Grid adásában. „A miénk egy rivalizálás volt, és a mi sportunkban csak egy lehet sikeres. Én is nyerni akartam, és ő is, így végül valakinek másodiknak kellett lennie.”

„Karrierünk nagyon különböző szakaszában voltunk. Nem voltam tekintettel semmi másra, és talán mi ketten nem voltunk elég érettek ahhoz, hogy nagyobb távlatokba tekintsünk, de mindig jól kijöttünk egymással.”

„A helyzet egyre kiélezettebbé vált, mert megvolt rivalizálás, és egyértelmű volt, hogy a mi autónkkal lehetséges a győzelem. Mint mondtam, csak egy nyerhetett, de azt hiszem, az a tény, hogy mindig jó volt a kapcsolatunk, még a nehéz időkben is, végül összehozott minket. Ma már azt hiszem, nagyon jól kijövünk egymással.”

Webber végül a 2013-as szezon során úgy döntött, hogy visszavonul a Forma-1-től, ám azóta is a sportág közelében maradt, hiszen ő volt az, aki üléshez segítette az egyik legígéretesebb tehetséget, Oscar Piastrit.

