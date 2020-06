Vettel visszavonulására szavaztak a legtöbben

Sebastian Vettel és a Ferrari ezen a héten erősítette meg, hogy 2020 év végén elköszönnek egymástól. 6 év után úgy érezték, egyikükben sincs meg a hajlandóság a folytatásra, így 2021-től új utakra lépnek.

Az olaszok, akik már a bejelentés előtt is kapcsolatban voltak Carlos Sainz Jr. menedzsmentjével, igen hamar megállapodtak a pilóta átigazolásáról, amit csütörtökön jelentettek be. A spanyol helyét pedig Daniel Ricciardo veszi át.

A Renault egyelőre csak érintőlegesen kommentálta Ricciardo év végi távozását, és valószínűleg a következő napokban sem fogunk hivatalos információt kapni arról, hogy ki lesz Esteban Ocon csapattársa 2020 után.

Nincs túl sok opciója a Renault-nak, de úgy hírlik, hogy Fernando Alonsóval is tárgyalnak, és Nico Hülkenberg visszatérése sem zárható ki, akinek tavaly év végén kellett elhagynia Enstone-t Ocon szerződtetése miatt.

Vettel valószínűleg a Mercedes egyik ülésére pályázik. Lewis Hamilton maradása borítékolható, addig Valtteri Bottas helyzete bonyolultabb ennél. Adott esetben a finn is esélyes lehet a Renault-nál, ha a Mercedes nem kínál számára új kontraktust.

Sebastian Vettel, Ferrari, on the grid after Qualifying

Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images