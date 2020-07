Vettel visszakézből foszlatta szerte a visszavonulását rebesgető pletykákat

Bár csak a 10. helyen zárta az időmérő edzést, az, hogy Sebastian Vettel megnyerte a Ferrari belső párharcát Charles Leclerc ellen, vígasz lehet neki. Abból viszont igen sovány. Az SF1000 ismét bizonyította, nem egy vb-nyertes autó, a pilóták már a második szakasz végére elhasználták három szett esőgumijukat, ezért nem nyomta Vettel a végén annyira. Így nyilatkozott az edzés után a német televíziónak:

„Nagyon nagy munka volt, sokat kellett dolgoznunk, hogy a gumik normális hőfokon legyenek. Nem voltunk elég gyorsak, rengetegszer megúsztunk. Holnap új nap lesz, szerintem a versenytempónk elég jó, pénteken jó hosszú etapot tudtunk menni, jobbat, mint múlt héten, remélem így is marad.”

A Skynak értékelő Ralf Schumacher szerint azonban jóval sötétebb képet mutat a végeredmény a Ferarri számára, mint eddig: „Fontos volt Sebastiannak, hogy egy ilyen vezethetetlen autóval is meg tudja verni Leclerct. A helyzet azonban az, hogy mindkét Ferrari borzalmas volt még esőben is. Valami a szerelőknél sem stimmel, Binotto helyében nem akarnék hívást kapni a főnökömtől ma.”

Vettel útját mostanában amúgy félreértések sorozata kíséri. Ma reggel Martin Brundle írta ki Twitterre, Vettel azt kérte tőle, a Magyar Nagydíj előtt készítsen vele interjút a Skyon, azzal a magyarázattal: „Mostanában igen bőbeszédű.” Egyből elkezdett terjedni a pletyka, hogy a négyszeres világbajnok a visszavonulását jelenti majd be.

„Nem igaz.” – zárta rövidre Vettel az AutoBild kérdésére a témát, - Már most is lett volna interjúm a Skyon, de ezt az ORF kérésére áttettük jövő hétre. Ennyiről szól az egész. Kicsit túl lett lihegve a dolog. Mivel nyomtatott lapoktól nincs itt senki, most a TV-kre kell hagyatkoznunk.”

Alain Prost egy kijelentése, miszerint azért döntöttek Alonso mellett Vettel ellenében, mert a német motivációit nem látták tisztának, szintén tűnődésre ad okot. Az Autobild szerint nem véletlenül, hisz Vettel egy győztes csapathoz akar menni, elsősorban a Red Bullhoz.

Bár a Red Bulltól többen is úgy nyilatkoztak, hogy nem lesz hely neki a csapatban, az AlphaTauri vezére, Franz Tost szerint nem eszik ilyen forrón a kását: „Én megvárnám, mit hoz a szezon. Amennyiben egy négyszeres világbajnok van a piacon, egy topcsapat nem nézhet félre.”

Charles Leclerct mindeközben egy három rajthelyes büntetéssel sújtották, amiért a második szakaszban feltartotta Daniil Kvjatot, így még messzebb került csapattársától.

