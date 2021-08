Vettel: világpolgárként vannak problémák, amelyek mellett nem mehetsz csak úgy el

A 2021-es Magyar Nagydíj nem csak a fantasztikus vasárnapi versenye miatt maradt aktívan a közbeszéd tárgya, ugyanis Lewis Hamilton mellett újabb nagy befolyással bíró pilóta, Sebastian Vettel is beleszállt a magyar kormányba.

Vettel nem Magyarországon vált idén először az általános közbeszéd egyik meghatározó alakjává: Németországban nagy vitákat generált a Spiegelnek adott nagyinterjújával, amelyben kijelentette, hogy a zöldpártra fog szavazni, majd ezt kiegészítette azzal, hogy neki is fel kellett tennie a kérdést, mennyire lenne képmutató, hogy a környezetvédelemről prédikál F1-es pilótaként, ezért megváltoztatta a saját életvitelét is.

Még több F1 hír: Miért és hogyan változott meg Ricciardo hozzáállása a szimulátorozáshoz?

Nálunk azonban nem a környezetvédelem miatt került szinte az összes hazai sajtóorgánum címlapjára, hanem mert élesen bírálta a magyar kormány legutóbbi törvényét. A Magyar Nagydíjon történtekről így vélekedett Vettel az F1-Insidernek adott interjújában:

„Rengeteg olyan probléma van most is, amelyek mellett nem mehetsz csak úgy el világpolgárként, mert ezek mindenkit érintenek.”

„Az összes múltbéli hiba és tapasztalat alapján nem lehetne kifogás arra, hogy miért ragaszkodunk a kirekesztéshez. Tudjuk, hogyan csinálhatnánk ezt jobban, és ehhez mindenki hozzájárulhatna, kisebb vagy nagyobb módon. A változás fejben kezdődik.”

„A nyilvánosság előtti álló emberként nem csak egyszer csak van lehetőséged arra, hogy üzeneteket küldj.”

Még több F1 hír: Alonso: nem lesz európai IndyCar az F1-ből, és nem gondolkodok még a visszavonuláson

Vettel a futam előtti ceremónián és a magyar himnusz alatt is a saját, Same Love feliratú pólóját viselte, amellyel szintén a magyar kormánynak üzent. A verseny után ezért megrovást kapott az FIA-tól, ahogyan Valtteri Bottas, Carlos Sainz és Lance Stroll is, akiken az F1 hivatalos, We Race As One feliratú pólója maradt a szemerkélő esőben.

Az F1-Insider értesülései szerint az F1 vezetősége folyamatosan kérte Vettelt, hogy álljon el az akciójától, amit a német versenyző is ellentmondásosnak tart:

„A verseny előtt mindenki a szőnyegen látható szlogen előtt áll (szintén We Race As One, Egyként versenyzünk), mégis úgy tűnik, hogy ezzel egyes embereknek problémája van.”

„Ez bizonyos szempontból elég szomorú, de ha már ezzel is segíteni tudom azokat, akik EU-s országokban szenvednek, akkor boldogan fejezem ki a támogatásomat.”