Vettel Verstappenről: Mindenki azt mond, amit akar…

Kivizsgáltátok az austini felfüggesztés-törés okát?

„Igen, és jelenleg úgy tűnik, hogy a pálya egyik bukkanója okozta a törést. Nyilvánvalóan egész hétvégén ezen a pályán mentünk, csak a szerencsén múlt, hogy előtte nem volt ilyen problémánk, vasárnap pedig már pechesek voltunk.”

Rengetegen beszélnek a Ferrari tempójáról a technikai direktíva után, köztük Max Verstappen is. Mi a válaszod erre?

Még több F1 hír: Leclerc szerint a Ferrarinak nincs mit bizonygatnia

„Szerintem ez egy jel arra, hogy rengeteg olyan ember van, aki mondani akar valamit. A nagy különbség az, hogy most meghallgatásra is találnak, míg régebben talán figyelmen kívül hagyták őket. Szóval nem tudok sokat mondani erről, mindenki azt mond, amit akar, és valószínűleg Max azt is gondolja, amit mond. De nyilvánvalóan nekünk erről más a véleményünk. Itt vissza fogunk térni a normális tempónkhoz.”

Talán azért gyanakodnak néhányan, mert a ti motorotok a legerősebb…

„Nem tudom, ezt nehéz megmondani. Az tény, hogy jól teljesít a motorunk, az autónk pedig nagyon hatékony. A Mercedes és a Red Bull jobban áll leszorítóerő kapcsán, de talán ők piszkosabb módon teremtik elő a leszorítóerőt.”

„Arról mindig lehet vitatkozni, hogy melyik a jobb csomag, de jó jelnek tartom, hogy miénk lehet a legerősebb motor – de ezt nem tudom, hiszen nem ismerem a többi motor számait. De kiváló, hogy eljutottunk ide a motorrészlegünk által. 5 éven keresztül a Mercedesé volt a legerősebb motor, pár hónapja úgy tűnik, mi vagyunk előrébb, aztán remélhetőleg ez így is marad még 5 évig. És nem érdekel, mit gondolnak vagy mondanak mások.”

Fernando Alonso folytatja a felkészülését élete első Dakar viadalára, melynek részeként jelenleg Szaúd-Arábiában tartózkodik, és gyűjti tovább a terepralis kilométereket a Toyota Hilux volánja mögött.