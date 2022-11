Vettel: Verstappen fantasztikus munkával döntötte meg a rekordomat

Max Verstappen az idei 14. futamgyőzelmét szerezte a Mexikóvárosi Nagydíjon, amivel új rekordot állított fel az egy szezon alatt aratott győzelmeket illetően. A rekordot korábban Michael Schumacher és Sebastian Vettel tartotta, mindketten 13 futamgyőzelmet szereztek 2004-ben és 2013-ban.

Vettel, aki Verstappenhez hasonlóan a Red Bull-lal szerezte a világbajnoki címeit, egyáltalán nem bánja, hogy eggyel kevesebb rekord van a neve mellett.

„Minden egyes szezon egy kicsit más, a csapata nagyszerű munkát végzett” – mondta a négyszeres világbajnok többek között a Motorsport.com-nak. „Még most is ismerek olyanokat, akik Maxszal és velem is dolgoztak, és nagyon örülök a sikerüknek.”

„Elképesztő szezont futottak, remélhetőleg eljutnak 16 győzelemig az év végén! Bármi mást már csalódásként fognának fel, nem” – viccelődött Vettel, aki hozzátette azt is, hogy egyáltalán nem könnyű ilyen sokáig az élen maradni egy annyira kompetitív környezetben, mint a Forma-1.

„Támaszkodhattak a tavalyi év lendületére, de ismét remek autót készítettek. Úgy nyertek futamokat, hogy közben mindenki másnál nehezebb volt az autójuk. Most, hogy sikerült csökkenteniük a súlyát, még erősebbek, Max pedig remek munkát végez.”

A Ferrari pilótája, Carlos Sainz hozzátette, hogy a korai Ferrari-dominancia után egyáltalán nem számított arra, hogy Verstappen ennyi futamgyőzelmet fog szerezni.

„Különösen azután nem számítottunk erre, hogy mennyire jó volt az autónk az év elején. Bár jobban éreztem volna az autót az év elején, akkor Charles-lal kicsit jobban megnehezíthettük volna a dolgát. Ettől függetlenül Max megérdemli ezt.”