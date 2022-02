Vettel után Stroll is tesztelte az Aston Martin ülését

Ahogy közeleg a 2022-es Forma-1-es szezon rajtja, az Aston Martin Racing is egyre többet hallat magáról. Ahogy arról mi is beszámoltunk, múlt héten először bőgött fel az idénre tervezett erőforrás, előtte pedig már Sebastian Vettel is részt vett az ilyenkor szokásos első üléspróbán.

Nos, Lance Stroll sem maradhatott ki a buliból, vasárnap a kanadai pilóta is felmérte a terepet, hogy közelebbről is megismerkedhessen az AMR22-essel. A rövid videó tanulsága szerint igazán jó hangulatban zajlott az ülésteszt, ahol az idei kormányt is kezébe ragadhatta a versenyző.

Stroll az előző idényben a világbajnoki pontverseny 13. helyén zárt, 41 ponttal kevesebbet szerezve, mint a 2020-as, még Racing Pointos szezonjában. legjobb eredményét Katarban érte el 2021-ben, ahol a hatodik pozícióban intette le a kockás zászló.

Az Aston Martin ezen a héten, egészen pontosan csütörtök délután három órakor mutatja be az AMR22-est. A csapattal kapcsolatos egyik legfontosabb hír volt a holtszezonban, hogy megállapodtak a szaúdi olajipari óriással, az Aramcóval, amely ezentúl az istálló hivatalos névadó szponzora lesz.

Így oldotta meg a Mercedes a kettős autófejlesztés problémáját