Vettel úgy tudja, papíron a Mercedesnél még mindig két szabad hely van

Az egyik legnagyobb kérdésé jelenleg az, hogy mi lesz Sebastian Vettel jövőjével. A német világbajnok szerződése az év végén lejár a Ferrarinál, amit nem akartak meghosszabbítani vele. A négyszeres bajnokot őszintén meglepte a helyzet, és Mattia Binotto mindezt azzal magyarázta, hogy a koronavírus miatt megváltozott a gazdasági helyzet.

Sokan mások is meglepődtek ezen, mivel Vettel még ajánlatot sem kapott, így akár egy jelentősen kisebb fizetés mellett is versenyezhetett volna. Korábban voltak olyan pletykák, miszerint több ajánlatot is visszadobott az alacsonyabb összeg és a kontraktus időtartama miatt, de ezek a hírek nem voltak igazak.

A Mercedesnél egy nagyon versenyképes ülést kaphatna, de úgy tűnik, hogy a németeknél továbbra is Lewis Hamiltonra, valamint Valtteri Bottasra fognak koncentrálni. A bejelentés azonban még mindig nem történt meg, így addig a pontig lehet esély a Hamilton-Vettel duóra.

Sebastian Vettel, Ferrari in the press conference Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Vette a Servus TV vendége volt, ahol megkérdezték erről is, hogy van-e valamilyen információja arról, hogy mi történik a Mercedesnél. „Uh, egy kicsi.” - válaszolt mosolyogva. „Úgy vélem, hogy a csapat a jelenlegi formájában nagyon elégedett és remekül is teljesít. Az utóbbi évek bizonyítják ezt. Megértem, hogy ragaszkodni akarnak ehhez.”

„Ebben a tekintetben még nem született döntés. Elméletileg továbbra is szabad a két hely, de egyértelmű, hogy Lewis folytathatja, ha azt akarja. A tegnap után pedig Valtteri esetében is hasonló lehet a helyzet.”

Vettel számára három opció lehetséges: jövőre is az F1-ben lesz, soha nem jön vissza, vagy kihagy egy évet. „Igen, azt hiszem, de úgy gondolom, hogy ha eldöntesz valamit, és bezárod az ajtót, akkor nem szabad úgy tenned, mint aki abban reménykedik, hogy azt újra kinyitod. Legalábbis én így gondolkozom erről.”

„Készen kell állnod arra, hogy bezárva tarts magad mögött az ajtót. Más szavakkal, ha bármilyen okból az nem nyílik ki, akkor nem szabad megbánnod a döntést.”