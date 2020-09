Vettel üdvözölte Gaslyt a Toro Rosso győzteseinek klubjában

Vettel ugyanúgy az Olasz Nagydíjat nyerte meg a volt Minardinak 2008-ban, amely akkoriban még csak a harmadik éve volt a Red Bull „ificsapatának.” Pierre Gasly sikere ezt 12 évvel követte, ezalatt Vettel négy vb-címet és 38 további futamgyőzelmet szerzett már a Red Bullnál, ahol Gaslynek csak 12 verseny jutott, mielőtt gyenge eredményei miatt visszaküldték a Toro Rossóhoz.

Gasly red bullos jövője természetesen a Toszkán Nagydíj előtti sajtótájékoztatón is szóba került, ahol megkérdezték, milyen visszajelzést kapott az anyacsapat főtanácsadójától, Helmut Markótól az energiaital-gyártó saját ruhamárkájának, az AlphaTaurinak szerzett diadal óta:

Még több F1 hír: Schumacher szerint Vettel jó döntést hozott

„Egyelőre nem nagyon volt időnk erről beszélni, Helmut még Monzában gratulált, küldött egy SMS-t, Christian ugyanígy. Mindketten nagyon örültek a sikeremnek. Hogy mi fog a jövőben változni, arról nem gondolkodtam én sem, nem beszéltünk erről.”

„A Toro Rossónál, ezt Seb is elmondta, amikor hétfőn felhívott, csak mi ketten tudtunk versenyt nyerni, ő még 2008-ban aztán ment és nyert négy világbajnokságot, mint tudjuk, szóval örülök, hogy csatlakozhattam a győztesek klubjába.”

„Meglátjuk, a jövőben milyen lehetőségek lesznek, de jelenleg ezzel a csapattal, az AlphaTaurival szeretnék ünnepelni, sok futam van még az év végéig, mindent meg kell tennünk, hogy továbbra is magas szinten teljesítsünk és csak a jelenre koncentráljunk.”

AlphaTauri team celebrate in the pit lane after Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 wins the race Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

Gasly azt is elmondta, a győzelme miatt komolyan át kellett írnia a naptárját a most hétvégi mugellói verseny előtt, de mint mondta, nem volt különösebb probléma ez, hogy fel tudjon készülni a versenyre.

„Rájöttem utólag, hogy ha az ember megnyer egy F1-futamot, az jó pár leszólítással jár a következő napokban, teljes őrület volt, azt kell, hogy mondjam. Nem fogok hazudni, nagyon pörgős napjaim voltak, nem igazán volt időm arra, hogy leüljek és átgondoljam, mi is történt.”

„De ez olyasmi, ami egyszer történik meg az ember életében – ilyenkor van mit csinálni, ez a munkám része, ahogy az is, hogy most hétvégén újra hozzam az elvártat. Ezt nagyon is érzem. Mindent megtettem és hétfőtől szerdáig elvégeztem az edzéseimet, még úgy is, hogy nagyon elfoglalt voltam. Teljesen készen állok a hétvégére.”

Perez tegnap tudta meg, hogy mennie kell a Racing Pointtól.

Ajánlott videó: