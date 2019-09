Vettel: Tudtam, hogy jöhetnek autók, de…

Mennyire nehéz most, hogy a csapattársad nyert, te pedig a 13. helyen végeztél?

„Charles győzelme jó a csapat szempontjából. Persze én nem vagyok elégedett amiatt, hogy így alakultak a dolgok vasárnap a megpördülésem után. Onnantól kezdve a versenyünknek nyilvánvalóan annyi volt, de legalább a csapattársam továbbra is ment a győzelemért. Tavaly is közel voltunk a győzelemhez Kimivel, ezúttal pedig nagyon jó, hogy Charles győzni is tudott.”

Mit gondolsz a 10 másodperces stop/go büntetésről és arról, hogy már csak 3 büntetőpontra vagy az eltiltástól?

„Amikor megpördültem, és rossz irányban állt az autóm, úgy láttam, hogy nagy űr van mögöttem. Nyilván nem kezdtem el számolni. Tudtam, hogy ott jöhetnek autók, de azt gondoltam, sokkal gyorsabban vissza tudok térni a pályára. Aztán ez több időt vett igénybe, mint amire számítottam…”

Milyen megközelítést fogsz használni a szezon utolsó 7 versenyére, matematikailag lehetséges a cím?

„Szerintem továbbra is haladni fogunk előre. Már régóta nem mi vagyunk a favoritok a bajnoki cím megszerzésére. Nem kell túl okosnak lenni ahhoz, hogy ezt lásd. De szerintem jönnek még olyan futamok, amikor versenyképesebbek leszünk, mint a többiek, de összességében az a legfontosabb, hogy jól sikerüljön az egész hétvége. Azt gondolom, a tempónk megvan, szóval nem aggódom, inkább arról van szó, hogy mindennek össze kell állnia. Sok verseny és sok idő van még hátra.”

„Másrészt viszont jó irányba kell haladnunk a fejlesztésekkel, hogy a szezon végére még versenyképesebbek tudjunk lenni. Az ilyen típusú pályák, ahogy azt Mattia is elmondta, jobban fekszenek nekünk, mint a többieknek, de ideális esetben bárhova is megyünk, versenyképesek vagyunk.” – zárta a négyszeres világbajnok.

Középpontban a Forma-1 jövő évi naptárja, mely soha ezelőtt nem volt ilyen hosszú, benne a 22 futammal. Később még több lehet.