Vettel: Tisztelem a régi generációt, de változnak az idők

A Forma-1 mezőnyében Sebastian Vettelről lehet tudni, hogy valóban rajong a sport iránt, és hogy nagyra tartja az „elődöket”. A német pilótát pedig Stirling Mossról és az idősebb F1-es generációról is megkérdezték.

Mik a gondolataid Stirling Mosszal kapcsolatban?

„Nyilvánvalóan óriási sokkot okozott a hír. Már egy ideje nem volt jó állapotban, sokáig kórházban volt, és nagyon szomorú volt hallani azt a hírt, hogy elvesztette a harcot. Pár évvel ezelőtt lehetőségem volt arra, hogy vele ebédeljek, és megosztottunk egymással néhány történetet.”

„Az egy teljesen más korszak volt, de a szellemiség többé-kevésbé ugyanolyan. Szerintem Stirling egy kiváló ember volt, és az ő idejében egy nagyon-nagyon jó versenyző volt. Hiányozni fog. Szerencsésnek mondhatom magam, amiért találkozhattam vele. Nyilvánvalóan nagyon sajnálom, hogy ez történt, és gondolatban Suzyval és a családjával vagyok, és mindig is úgy fogunk rá emlékezni, mint a Forma-1 egyik legkiválóbb versenyzőjére.”

„Nyilvánvalóan ha csak a Forma-1-et nézzük, nem tudott világbajnoki címet szerezni, de egyértelmű, hogy megérdemelte volna a címet. Rengeteg nagyon jó versenyt futott a Forma-1-es karrierjén kívül is. Azt gondolom, hogy mindent elért, amit ebben a sportban el lehet érni.”

„Nem sikerült F1-es címet szereznie, de általánosságban nem sokakat lehet hozzá hasonlítani. Stirling egy nagyon karizmatikus és kedves ember volt, és igazi úriember. Szóval rengeteg dolog jutott eszembe Stirlingről, biztosan nagyon fog hiányozni.”

Csütörtökön volt Frank Williams születésnapja. Szerinted a Forma-1-nek tisztelnie kell az idősebb generációt?

Sir Frank Williams, Team Principal, Williams Martini Racing Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

„Talán nem vagyok tisztában azokkal a radikális változásokkal, amiket megemlítettél, de nagyon tisztelem azokat az embereket, akik az egész életüket egy szenvedéllyel töltötték, és nyilvánvalóan az én életem is a versenyzésről szól, és azok az emberek, akiket említettél, természetesen szintén versenyzéssel töltötték az életüket, és nagyon tisztelem ezeket az embereket.”

„Nyilvánvalóan beszéltem Bernie Ecclestone-nal is, aki már a kezdetektől itt volt. De, mint az ismeretes, egy olyan pozícióban vagyunk, hogy a sport, amelyben szerepelünk, nagyon gazdag tradíciókkal és rituálékkal rendelkezik, amelyekhez kapcsolódni tudunk.”

„Tehát azt gondolom, hogy bizonyos mértékben felelősséggel tartozunk azért, hogy a sport magja ne változzon. Tehát továbbra is kiállok azért, hogy megőrizzük ugyanazokat a kvalitásokat, amelyeket hosszú időn keresztül megőriztünk, de hozzáteszem, nyilvánvalóan az idők változnak, a világ is változik. Ezt pedig nem szabad figyelmen kívül hagynunk, és nyilvánvalóan az új idők várakozásainak is meg kell felelnünk.”

