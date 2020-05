Vettel távozásának a háttere: A Todt-család óriási befolyása, politika, bizalom…

A német Motorsport-Total.com és a Formel1.de főszerkesztője, Christian Nimmervoll írt Sebastian Vettel múltjáról és jelenjéről, és betekintést engedett a színfalak mögé is. A hosszú irományt azzal kezdte, hogy eredetileg május 17-ig szabadságot vett ki…

Azonban május 11-én, hétfő este 22:40-kor megcsörrent a telefonja, egy rejtett szám hívta, és érezte, hogyan ennek valami fontosnak KELL lennie. És így is lett, ugyanis Nimmervollnak felvázolták, hogy Vettel el fogja hagyni a Ferrarit, ami egy átigazolási láncot fog elindítani. És a telefonban közölt információk minden részletében megegyeztek azzal, ami később megvalósult. A főszerkesztő ezt írta:

„A nagy kérdés, hogy akarja-e egyáltalán folytatni Vettel a Forma-1-ben 2020 után. A csapatváltásra való lehetőségei kezdenek egyre könnyebben átláthatóak lenni. A Red Bull pedig finoman, de egyértelműen elutasította ennek a lehetőségét. A McLarennél pedig már nincs szabad hely.”

„Talán a Renault-hoz mehet Daniel Ricciardo helyére, aki évente 25 millió eurót keresett a csapatnál? Ezt nem tudom elképzelni. A Renault-nál ugyanazok a politikai sémák találhatóak, mint a Ferrarinál, csak kisebb a csapat mérete, és ott baguette van tészta helyett. És én úgy gondolom, hogy Vettel motivációja biztosan nem a pénz.”

„Ennek ellenére azt gondolom, hogy a pénz szerepet játszott abban, hogy elhagyja a Ferrarit. De nem azért, mert aggódott amiatt, hogy hány dollár van a bankszámláján. Inkább azért, mert jogosan sért egy négyszeres világbajnokot az, hogy Charles Leclerc, aki 10 évvel és 51 futamgyőzelemmel fiatalabb, mint ő, egy jó szerződést tudott aláírni 2024 végéig, míg Vettelnek egy egyéves szerződést kínáltak, komoly mértékben csökkentett fizetéssel.”

„De itt nem az a lényeg, hogy hány dollár van a számláján. Itt a gesztus a lényeg, ami a fizetésben manifesztálódik. A Forma-1-es versenyzőknél a pénz a megbecsülés jele, az elismerés, ami az életük munkájának jár. A bizalom jele.”

„És pontosan a bizalom az, ami Vettelnek hiányzott a Ferrarinál. Számos oka volt annak, hogy miért volt ennyire sikeres a Red Bullnál. Az biztos, hogy a diffúzor ennek a sornak az elején volt, ugyanis ez illeszkedett a vezetési stílusához. A példaképével, Michael Schumacherrel ellentétben Vettel nem szereti, ha mozog az autó hátulja. Ő azon kevés versenyző egyike, akik meglehetősen jól tudnak megbirkózni a kontrollált alulkormányzottsággal.”

Még több F1 hír: Todt: Vettel a sport egyik legnagyobb tehetsége, egy nap még FIA elnök is lehet

„A másik dolog pedig az, amiről Mark Webber tudna mesélni egyet, s mást: a Red Bull határtalanul Vettelt támogatta. Viszont ez elsősorban nem egy specifikus előnyről vagy egy jobb alkatrészekről szólt. Sokkal inkább arról, hogy érezhette a csapat részéről a bizalmat, a szívélyességet és a támogatást – még akkor is, ha hibázott.”

„Erre jó példa a 2010-es török verseny, ami megmutatja, hogy a Red Bull mennyire mögötte állt. Bárki, aki ott volt, amikor Helmut Marko megvédte Vettelt a Weberrel történt ütközés után, párhuzamos univerzumban érezhette magát. Ez érhető módon felbosszantotta Webbert. De éppen ez a fajta támogatás az, amire egy Vettelhez hasonló érzékeny pilótának szüksége van. Ez a fajta bizalom viszont már régen nincs jelen a Ferrarinál Vettel irányába.”

„Sokan úgy hiszik, hogy a Ferrari és Vettel közötti kapcsolat romlása csak Charles Leclerc 2019 eleji érkezéskor kezdődött. Én viszont teljesen másképp látom ezt. Erre egy példa: a 2018-as hockenheimi keserű incidens után, ahol Vettel (utólag visszatekintve) a hockenheimi esős kavicságyba temette a világbajnoki cím esélyét, Vettel nagyon elkeseredett volt. Viszont nem a csapatfőnök Maurizio Arrivabenéhez rohant, hogy kisírja a szemeit – egy teljesen más ajtón kopogtatott…”

„És az a tény, hogy a Ferrari talán csak azért rendelkezett két éven keresztül a legjobb motorral a Forma-1-ben, mert a maranellói technikai részleg minimum kissé kitolta a szabályok határait, de valószínűleg túl is lépte azokat, nem illik egy olyan integritással rendelkező személyhez, mint amilyen Sebastian Vettel. Ezzel a ténnyel pedig sokan nem foglalkoznak az elemzéseikben.”

„Vettel határtalanul ambíciózus lehet. Ez pedig abban a tényben is megnyilvánul, hogy amikor nem nyer, annyira makacs tud lenni, mint egy kisgyerek. Főleg akkor, amikor a saját hibája áll a siker útjába. De neki még a sikernél is fontosabb a sportszerűség. Azt gondolhatsz Sebastian Vettelről, amit csak akarsz, viszont inkább nem nyerne, minthogy unfair módon nyerjen. És egyébként ez az a dolog, ami megkülönbözteti őt számos múltbéli bajnoktól.”

A Ferrari, a Todtok és a politika…

Charles Leclerc, Ferrari, with Nicolas Todt Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Az egyik ok, amiért a Ferrari Kimi Raikkönen 2007-es címe óta nem tudott világbajnoki címet nyerni, az az, hogy a csapatban a politika sokkal nagyobb teret nyert 2020-ban, mint egy jó ideje bármikor. Leclerc ártatlannak tűnik a kisfiús arcával, viszont 22 éves korára már egy igazi karakter. És Nicolas Todt (aki az FIA-elnök Jean Todt fia, és korábban a Ferrari csapatfőnöke is volt) a menedzsere, aki tökéletesen tudja, hogyan kell politikai játszmákat játszani, és eközben úgy mosolyogni, mint semmi sem történt volna.”

„Még ha Vettel soha nem is vallaná be, és talán még nem is tűnt fel neki a dolog, mivel politikai dolgokban vak (ez a személyiségjegy pedig magáért beszél): az erőteljes Todt-család befolyása a Ferrarinál, a feszült kapcsolat a csapatfőnök Mattia Binottóval (aki csak úgy néz ki, mint egy fakó Harry Potter, de a valóság nagyon más lehet) – ezek a faktorok együttesen szerepet játszottak az atmoszféra mérgezésében. És valójában ezt egy ideje már nem lehet rendbe hozni.”

„Szerintem két oka van annak, hogy Vettel mostanra állt készen a távozásra. Egyrészt a koronavírus-krízis. Ebbe majd belemegyek később. Másrészt Vettel nem egy olyan ember, aki gyorsan alkalmazkodik az új helyzetekhez. Az, hogy búcsút kellett intenie annak az óriási gyerekkori álmának, hogy világbajnokká váljon a Ferrarival, biztosan egy hosszú és fájdalmas folyamat volt.”

„De ez kicsit olyan, mint a részvénypiac: néha okosabb dolog eladni a portfóliót a csökkenő árak ellenére és limitálni a veszteséget, mint egy cérnaszálba kapaszkodva reménykedni, és végül a teljes vagyonodat elveszteni.”

„De hogy miért játszott ebben szerepet a koronavírus-krízis? Az én elméletem (ami nem több egy elméletnél, ugyanis én sem tudok belelátni Vettel fejébe), hogy a feleségével és a három gyerekével való izoláció a békés svájci farmján balzsamozhatta a Forma-1 világában meggyötört lelkét. Ez biztosan nagyon jót tett neki, így egy kis ideig nem kellett foglalkoznia az újságírók idegesítő kérdéseivel, távol volt a Ferrari csapatánál lévő feszültségektől, és talán egyszerűen olyan életet tudott élni, mint egy normál ember, ami mentes volt a feszes menetrendektől és a folyamatos reflektorfényektől.”

„És mindenekelőtt nyugodt körülmények között láthatta felnőni a két lányát és a fiát. És könnyen lehet, hogy egy Forma-1-es világbajnok inkább valami ilyesmit csinálna ahelyett, hogy a versenypályákon kockáztatná az életét. Mások talán ezt nem bírnák, de Vettel nem egy olyan repülőkön utazgató ember, mint a nagy riválisa, Lewis Hamilton, hanem sokkal inkább egy családi ember. Két lábbal a földön járó személy alap értékekkel.”

Hogyan olvassuk a Ferrari sajtóközleményét?

„Ahogy Vettel is elmondta a Ferrari sajtóközleményében a távozásával kapcsolatosan, a koronavírus-járvány sarkallta arra, hogy „elgondolkozzon azon, hogy melyek az igazi prioritásai az életben”. És tegyük a szívünkre a kezünket: valóban fontosabb egy ötödik világbajnoki cím, mint az, hogy lásd, hogyan nőnek fel a gyerekeid és hogyan alakul ki a személyiségük? Mások számára talán. De Vettel számára szerintem nem.”

„Főleg annak ismeretében, hogy az ötödik világbajnoki cím a lehetőségeket mérlegelve nincs túl közel. Hacsak nem ajánl neki Toto Wolff egy meglepő szerződést. Ők ketten nem laknak túl messze egymástól Svájcban. Jól ismerik egymást, és nagyra is tartják a másikat. Vettel még a 30. születésnapjára is meghívta Wolffot, amit fel is kaptak a sajtóban. Talán már kicsit késő, de lehet, hogy mégis megvalósul a szenzációs átigazolás? A legtöbb szakértő ezt valószínűtlennek tartja.”

„Én azt gondolom, hogy Vettel valójában már kibékült azzal, hogy 2021-ben otthon marad. Élvezi az új életét. Legalább így újra bütykölhetné az imádott motorjait és bepiszkolhatná a kezeit. Többé nem kell aggódnia a pénz miatt. Még a gyerekei és az unokái is megélhetnek abból a vagyonból, amit a Forma-1-ben keresett, és ehhez még a kisujjukat sem kell megmozdítaniuk. Legalábbis elméletileg. Mert Vettel nem ilyen hozzáállással fogja felnevelni a gyerekeit.”

„És hogy miért nem jelentette még be nyilvánosan a visszavonulását? Talán azért, mert teljes mértékben tévedek. Vagy talán azért, mert nyitva akarja hagyni a hátsó ajtót arra az eshetőségre, ha valami valószínűtlen dolog történik, és Wolff a Mercedeshez invitálja őt. Talán Lewis Hamilton csapattársa lehetne a Mercedes gyári csapatánál. Ez lenne az évszázad párosa! Vagy egy másik Daimler-támogatással rendelkező csapatba mehetne, amelyet Wolff vezetne, Lawrence Stroll pedig finanszírozna.”

„Persze, igaz, ez valószínűtlen. Viszont gondoltátok volna néhány héttel ezelőtt, hogy ennyire felgyorsulnak az események az átigazolási piacon? Én gondoltam.”

Az F1 2020 új játékmódját Bereznay Dániel, az Alfa Romeo Esports versenyzője mutatja be számunkra. A magyar virtuális F1-es pilóta egyre több érdekességet oszt meg a megjelentés előtt álló királykategóriás játékról.