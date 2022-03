Vettel: Szörnyű, hogy elszabadult a pokol Ukrajnában

A német pilóta a múlt héten, néhány órával azután, hogy Oroszország hadat üzent Ukrajnának, világossá tette, hogy bojkottálni fogja az idei orosz Forma–1-es versenyt, még akkor is, ha az megrendezésre kerül.

Míg más versenyzők nem foglaltak ilyen határozottan állást az ukrajnai helyzettel kapcsolatban, Vettel szerint nem számít, hogy nem minden riválisa volt hajlandó ilyen határozottan állást foglalni. Ehelyett azt mondta, hogy az egyetlen dolog, ami fontos, az az, hogy reméli, hogy az ukrajnai ügyek gyorsan megoldódnak, hogy véget vessenek a szenvedésnek.

„Azt hiszem, mindenkinek ilyen hozzáállása van. A kérdés az, hogy mindenki megmeri-e osztani a hozzáállását. Én nem vagyok szégyenlős, épp ellenkezőleg. Azt hiszem, vannak bizonyos témák, amelyekről nem lehet hallgatni. Furcsa érzés még az ágyból is kikelni, amikor az ember a hírekkel kezdi a napot, motiválni magát, amikor pontosan tudja, hogy vannak sokkal fontosabb dolgok is. Már most is ártatlan embereknek kell meghalniuk. El sem tudod képzelni a helyzetet" - mondta az Aston Martin pilótája.

Bár nem minden versenyző fejezte ki annyira az érzéseit a nyilvánosság előtt, mint Vettel, a négyszeres világbajnok úgy gondolja, hogy mindannyian osztják a nézeteiket.

„Jelenleg mindenki magával van elfoglalva, de természetesen ez egy olyan kérdés, ami mindennél nagyobb. Biztos vagyok benne, hogy az összes többi versenyző osztja ezt a véleményt. Bármi más meglepne engem. De eleinte nem fontos, hogy megszólalunk-e vagy sem. Nem hiszem, hogy bárki is szeretné, ha tovább súlyosbodna és még jobban kicsúszna a kezünkből a dolog, de ez jelenleg nagyon nehéznek tűnik."

Az F1 nem habozott a háború kitörésére reagálva lefújni az idei Orosz Nagydíjat. Bár az F1 sem mentes a pénzügyi nyomástól, Vettel szerint bizonyos témáknak messze túl kell menniük a puszta üzleten.

„Az értékeknek és az erkölcsnek mindenek előtt kell állnia. Az üzlet ebből a szempontból egyáltalán nem fontos. Ha emberek háborúba mennek és meghalnak, azt egyáltalán nem tudom elképzelni. Én is, mint mindenki más, ott ültem és sokat tanultam a történelemórán és sokat hallgattam. Nagyon érdekesnek találtam az egészet, ami történt“ - mondta.

„Még mindig úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy ezek a dolgok továbbra is a tudatunkban legyenek, és továbbra is tudatosítani kell őket. Az ilyen dolgokat nem lehet elfelejteni. És most még inkább tudatában vagy az ilyen dolgoknak. Mint mondtam, volt remény arra, hogy a dolgok megnyugszanak. Szörnyű, hogy most elszabadult a pokol."

Vettel szerint az ukrajnai helyzet kontextusba helyezte, hogy mit is jelent végső soron az F1.

„Hogy valaki gyorsan vagy lassan vezet-e, hogy jó-e az autó vagy sem, ez mind másodlagos. Most látni és hallani, hogy embereket küldenek a frontra, és veszélybe sodorják az életüket, és néhányan már meg is haltak, ez szörnyű. Emberként csak így láthatod. Még akkor is, ha sportolóként mindig azt mondják, hogy ne keveredjek bele, maradjak ki belőle. Nekem nem okoz gondot megosztani az álláspontomat velük kapcsolatban."

Arra a kérdésre, hogy van-e üzenete Európának, azt mondta: „Nem tudok Európa nevében beszélni. De azt hiszem, ugyanolyan európai vagyok, mint sokan mások. Ebből a szempontból nagyon-nagyon meg vagyok döbbenve. Szeretném, ha mégiscsak megnyugodna a helyzet, de úgy tűnik, egyeseket megszállt az őrület. Nekik, azt hiszem, megvan a saját igazságuk és a saját valóságuk. Hogy aztán másoknak szenvedniük kell érte, és az életükkel kell büntetniük, annak semmi értelme."

