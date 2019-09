Vettel Szocsiban is megtenné az utolsó lépést

A szocsi pálya egyértelműen a Mercedesé, a 2014-ban visszatért Orosz Nagydíj modernkori futamain csak a Mercedes tudott győzni (igaz, a két, első világháború előtti versenyen is a Benz diadalmaskodott), Lewis Hamilton háromszor, míg csapattársai, Nico Rosberg és Valtteri Bottas 1-1 alkalommal diadalmaskodott Szocsiban.

Ugyanakkor már a szingapúri pályán is a Mercedesek remeklésére lehetett előzetesen számítani, ám Hamiltonék idén lemaradtak a dobogóról is, míg a Ferrari az első két helyen zárta a versenyt. A tavalyi futamot Hamilton nyerte, ám tavalyelőtt a két Ferrari indult a pole-ból, és Sebastian Vettel szerint a szocsi pálya tipikusan olyan, ahol még nem jött ki jól a lépés a Ferrari számára. A négyszeres világbajnok most azt reméli, hogy az elmúlt futamokon mutatott formát tartani tudja az olasz csapat.

"Most már versenyeztünk párszor Oroszországban, és ez egy olyan pálya, ahol voltunk már a győzelem közelében, de még sosem jött össze. Két évvel ezelőtt az élről rajtoltam, a Ferrarié volt az első sor, de akkor nem sikerült, most nagyon szeretnénk a sikert, hogy megtegyük az utolsó lépést a győzelem felé" - jelentette ki Vettel, aki idén első futamgyőzelmét aratta Szingapúrban.

Azonban a Marina Bay-i futamon sokáig Charles Leclerc-nek állt a zászló, a monacói zsinórban harmadik futamgyőzelmére készült, végül meg kellett elégednie a második hellyel. Leclerc így is elégedett. "Három pozitív hétvégével a hátunk mögött érkezünk Oroszországba, nagyon sokat fejlődött az autó, különösen a nagy leszorítóerejű pályákon, és így már versenyképesebbek lehetünk a különböző vonalvezetésű pályákon is. Nagyon várom már, hogy pénteken újra autóba üljek, és meglássam, hogy megy majd ezen a pályán. Majd az idő eldönti" - mondta Leclerc.

Mattia Binottót sok kritika érte korábban, de a jelek szerint a Ferrari kilábalt a hullámvölgyből, és ez sok terhet vesz le a csapatfőnök válláról is. "Három futamgyőzelem zsinórban, és most már készülünk Oroszországra, hogy meglássuk, hogy a legutóbbi fejlesztések hogyan működnek majd egy ismételten teljesen más pályán. Socsi hosszú egyenesekből áll, és nagyon sima a pálya felülete, vagyis nem lesz olyan egyszerű kihozni a gumikból a maximumot. Ez a pálya már teljesen más beállításokat igényel, mint Szingapúr. Egy jó egyensúlyú autó a siker kulcsa. Az időjárásjelentések közben változékony időt jósolnak, ezért fontos, hogy mindenre felkészüljünk" - mondta Binotto Szocsi kapcsán.

