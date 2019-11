Vettel szerint van az a pont, amikor nemet kell mondani a csapatnak

Bár a Ferrari a nyári szünet óta tartó időszakban sokkal jobban teljesít, mint előtte, van ennek egy olyan nem várt aspektusa is, amely okozott gondokat a csapatnak, és még okozhat is. Két versenyzőjük között, illetve a csapattal szemben is van egyfajta feszültség, ami Szingapúrban és Oroszországban is kiütközött – utóbbi a futamgyőzelmükbe került.

Azóta ez a feszültség mintha alábbhagyott volna, vagyis inkább lappang, de a kérdés továbbra is fennáll, van-e az a pont, amikor egy versenyzőnek azt kell mondania a csapatutasításra, hogy nem tartja be? Sebastian Vettel – akit többször is ért már az a vád, hogy Leclerc kárára bírálta felül a Ferrari érdekeit – úgy gondolja, igen:

„Ez egy elég kemény dolog, főleg manapság. Ha megnézzük, szerintem az utóbbi 20 évre a Forma-1-ben sokkal nagyobb tényező lett a csapatsport aspektus. Ha a 70-es, 80-as, kora 90-es évekkel vetem össze, akkoriban a versenyző volt a középpontban, és persze akkor is volt egy gárda körülötte, de manapság sokkal nagyobb felelősséggel tartozunk nekik, mint akkoriban.”

„Ez a Ferrarinál különösen így van, nálunk senki sem több a csapatnál. Közben pedig az autóban mi nem látunk rá mindenre, úgyhogy ezek a dolgok mindig helyzetfüggőek. Nem hiszem, hogy minden esetre rá lehet húzni, hogy mindig ennek vagy annak van igaza. Hogyha visszanézünk, Markkal (Mark Webber) teljesen más helyzet volt, mert bár ott is évekig dolgoztunk együtt, de szerintem nem tudtunk túl jól együttműködni. (mosolyog)”

„Aztán ott is eljött a pillanat, amikor megkértek egy szívességre, de elgondolkoztam azon, hogy én mikor kaptam akármit is, miért kellene megtennem? Szóval az más szituáció volt, de a lényeg tulajdonképpen ez, hogy az embernek magára is kell gondolnia, ki kell állnia magáért, és azért, amit igaznak gondol. Aztán hogy később kiderül az, hogy igaza volt, vagy sem, az megint más történet.”