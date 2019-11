Vettel szerint többször jön be a taktikájuk, mint nem

A Ferrariban az utóbbi időben többször is volt gond a csapatutasítás betartásával, vagy inkább be nem tartásával, aminek köszönhetően például Oroszországban a győzelem is elúszhatott számukra. De ettől függetlenül is többször volt olyan már idén, hogy a csapatot kritika érte stratégiájuk miatt.

Emiatt felmerül a kérdés, főleg az utóbbi pár futam alapján, hogy biztosan jó dolog-e az, hogy a versenyzőknek ekkora beleszólása van a csapat terveibe? Sebastian Vettel, aki már évek óta versenyez a maranellói istállónál, úgy gondolja, nincs ezzel gond, és bár voltak megkérdőjelezhető döntések, azért összességében még mindig jól működik a rendszer:

„Nem hiszem, hogy nagyon különbözne a többi csapattól, amit mi csinálunk. Az autóban elmondjuk, mik az érzéseink, aztán a boxutcával közösen meghozzuk a remélhetőleg legjobb döntést. Szerintem a múlt hétből kihoztuk, amit tudtunk. Pontosan nem tudom, hogy volt, pár embert hallottam, akik mondták, hogy Lewis a rádióban panaszkodott, hogy nem biztos abban, bírni fogják a gumik a végéig... Nem tudom, ez kicsit rövidlátó dolog volt szerintem.”

„Voltak versenyek, ahol valóban nem a legjobb stratégiát választottuk, de nem hiszem, hogy a probléma az lenne, ahogy kommunikálunk. Azon nm kell gondolkodnunk, eddig többször működött, mint nem, persze nem mindig, szóval van még hova fejlődni. Nyilván nem én hozom a döntéseket, és a csapat Charles-t is megkérdezi, és ezek alapján van eldöntve, mi a teendő. A verseny előtt egy tervet azért le szoktunk fektetni arról, hogy mi lenne a legjobb, az már más kérdés, hogy ezt végre is lehet-e hajtani a gyakorlatban.”

