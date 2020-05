Vettel nem fogja fényezni magát, és tárgyal a fizetéscsökkentésről

Sebastian Vettel elárulta, hogy a Ferrarinál is téma a pilóták fizetésének csökkentése, de továbbra is változatlan a hozzáállása a közösségi oldalak felé.

„Ez (fizetéscsökkentés) egyértelműen olyan dolog, amiről beszélek a csapattal, de persze, mint mondtam, nem tudjuk meddig fog tartani a szezon, vagy mikor kezdődik, hány versenyünk lesz.”

„De mint tudjátok, eddig mindig a csapattal együtt jelentettem be, amikor bármilyen döntést hoztam, és ez most is így lesz, nem fogom ezt felhasználni arra, hogy fényezzem magam, és a múltban is mindig csendesen döntöttem el, mit fogok csinálni, és ezt most is így fogom csinálni.”

Vettel szerint ugyanakkor, amíg nincsenek kézzel fogható eredményei a jelenlegi tárgyalásoknak a csapatok között, felesleges „új” F1-ről beszélni.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

„A helyzetnek természetesen hatalmas hatásai vannak, közvetlenül a közeli jövőnkre is, mint a következő szezon. Gyakran beszélek Mattia-val, és tudom, hogy a csapatok gyakran tárgyalnak a helyzetről, az első verseny időpontjáról, stb… sok mindenről.”

„Nem hiszem, hogy egyelőre bármilyen konklúzió született volna, de ha meg igen, azok minden héten, vagy kéthetente változnak. Szerintem mindenki azt akarja, és az új szabályok is ezt segítenék, hogy közelebb legyen a mezőny, és jobb legyen a versenyzés.”

„De, szerintem ezt majd csak akkor tudjuk ezt minősíteni, amikor már igazán konkrét döntések születtek majd, és aztán megnézhetjük majd, hogyan működnek azok a való életben. Ez a helyzet a kiscsapatokat igazán a létezésük szélére sodorta, úgyhogy a Forma-1 családjának figyelnie kéne egymásra.”

Az egyik kérdés, amely még továbbra is a levegőben lóg a 2021-es szezon előtt, az a bevezetésre váró költségsapka mérete. A Ferrari a legutóbbi hírek szerint beállt a Red Bull ajánlata, a 150 milliós költségsapka mögé, de a maranellóiaknak is vannak saját elképzeléseik azzal kapcsolatban, hogyan lehetne a csapatok működési költségeit csökkenteni.

Az egyik ilyen, Ferrari elképzelés az, hogy a konkrét kiadásokat csökkentsék, amelyre mindenki költ egyébként is, például meghatározott összeg jutna a motorfejlesztésre, vagy a pilóták fizetésére. Ez utóbbi terület jelenleg nem tartozik a költségsapka alá.

