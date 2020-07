Vettel szerint nullához közeli is lehet a hőmérséklet az idei német futamon

A koronavírus miatt a Liberty Media javarészt európai futamokkal tölti fel a naptárat 2020-ban a Forma-1-ben. Ennek részeként régi-új helyszínek is lehetőséget kapnak a rendezésre, de valószínűleg többségében rajongók nélkül.

Miután jól látni, hogy a vírus még mindig jelen van, és továbbra sincs meg az ellenszer, a Forma-1 nem valószínű, hogy kockáztatni fog. Ez pedig zárt kapus nagydíjakat jelenthet, akárcsak a Nürburgringen októberben.

Addigra már nagyon hideg is lehet a helyszínen, és Sebastian Vettelt még a 0°C-os hőmérséklet sem lepné meg. „Ha jól tudom, német Szibériának hívják... Bármi megtörténhet. Ha szerencsénk van, 20°C is lehet, de nullához közeli is, szóval a kihívás adott lehet.”

„Ez egy nagyszerű pálya, és jó emlékeim vannak róla. Legutóbb, amikor ott voltunk, nyertem, és már várom a visszatérést. Ez valóban egy nagyon érdekes és szép pálya a vezetés szempontjából. Ezekkel az autókkal különösen szórakoztatónak kell lennie.”

„Szerintem az időjárás szerepet fog játszani, és meglepetés lenne, ha nem így történne.”

