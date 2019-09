Vettel szerint nincs mentális gondja, de elismeri, Leclerc nagyon gyors

Kimi Raikkonen távozásával Sebastian Vettel szinte azonnal egy másfajta nyomás alá került, hiába sokkal fiatalabb és tapasztalatlanabb Charles Leclerc, az új csapattárs, aki idén eddig két futamot nyert, míg a német csapattársa több mint 1 éve nem állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A monzai hiba után Vettel ismét nagyon sok kritikát kapott, és páran azt mondják, mentális gondjai lehetnek.

„Hogy őszinte legyek, nem emlékszem az egész karrieremre. Rég volt már, amikor elkezdtem, de természetesen nem a legjobb a helyzet most, de nem is a legrosszabb. Még mindig imádom a versenyzést és tele vagyok várakozással ezzel kapcsolatban. Sok futam van idén és remélhetőleg hamarosan jobb helyzetben leszünk és a szezont a kívánt módon fejezzük be, felkészülve a következőre.”

„Nem gondolom azt, hogy mentális oldalról kell ezt megközelíteni. Ez nem az, mert akkor rossz helyen lennék. Úgy vélem, hogy helyesen végzem a munkámat, és emiatt is nagyon fontos, hogy ne bonyolítsam túl a dolgokat, majd azokon átugorjak. Még mindig nem érzem magam a legjobban a volán mögött, de szerintem a helyzet javul, kezdve az autó megértésével. Ezek mind a részleteken múlnak, és remélhetőleg később sokkal jobb lesz.”

„Nem tehetünk mást, minthogy leszegett fejjel dolgozunk, és mindent megteszünk. Mindig vannak olyan dolgok, amiket jobban tudsz csinálni. Velem is így van ez, szóval meglátjuk, hogy mit hoz a következő pár verseny, de nem gondolok arra, hogy a szezon legnehezebb vagy legjobb versenye van mögöttem. Nem tekintek így a dolgokra, csak az adott kihívásra, ami most Szingapúr.”

„Szingapúrban remek kihívás vezetni, nemcsak a pálya, hanem a körülmények miatt is. Nagyon magas koncentrációt igényel, és ez egy igen hosszú futam. Mindenki bizonyítani akar magának, hogy meg tudja csinálni, mert az idény egyik legérdekesebb nagydíja ez a kihívások miatt. Én késznek érzem magam erre, és izgatott is vagyok. Ez egy különleges verseny, látványos is, de látnunk kell, hogy mit tudunk kihozni belőle.”

„Nagyon sok múlik a részleteken. Vannak, akik azt gondolják, hogy nagyon sokat változtatunk, de ez nem mindig van így. Amikor az autóban, vagy a garázsban vagy, sokszor egy apró változtatás is teljesen más irányba vihet el. Óriási különbségekről beszélünk. A beállítások nagyon eltérőek is lehetnek. De szerintem ez egy jó pálya, ami talán jobban fog feküdni nekünk, mint a hasonló pályák. Kevesebb is a lehetőség a hibára az utcai mivolta miatt, és más is a jellege, mint például a Hungaroringnek, ahol nem voltunk elég gyorsak. Nem lehet ezt számszerűsíteni, csak gyorsak akarunk lenni.”

„A csapattársammal szemben pedig el kell mondjam, hogy nagyon gyors. Az időmérő edzéseken nem mindig volt meg a legjobb köröm, de az igazság az, hogy láthattuk, mi történt Ausztriában, Németországban és Monzában, szóval ez nem ilyen egyszerű. Igazságosnak kell lenni, amikor erről beszélünk, megvizsgálva az okokat és így tovább, amiket szerintem én meg is tesztek, akárcsak a csapatom.”

