Vettel szerint "nehezen érthető", miért nem hosszabbított a Haas Schumacherrel

Az, hogy Nico Hülkenberget jelentette be 2023-as pilótájaként a Haas, azt is jelenti, hogy Mick Schumacher nem folytathatja a csapatnál és a Forma-1-ben sem pályafutását, legalábbis egyelőre. Günther Steiner döntését sokan támogatták, de sok kritikusa is akadt.

Utóbbiak közé tartozik egy újabb német, Sebastian Vettel, aki Abu Dzabiban fog rajthoz állni utoljára a Forma-1-ben, ezután pedig visszavonul. Vettel a Sky német nyelvű adásának nyilatkozva kritizálta a Haas döntését, ugyanakkor hangot adott bizalmának afelől, hogy Schumacher vissza fog térni a sorozatba:

„Természetesen ez egy keserű dolog számára, nagyon sajnálom őt. Szerintem a Haas vezetésének a döntéseit néha elég nehéz megérteni, én úgy gondolom, hogy Mick abszolút kiérdemelt magának egy helyet a rajtrácson.”

„Ez a szezon nem volt egyszerű Micknek, talán hibázott itt-ott, de szerintem a csapat sem feltétlenül volt hibátlan vagy ártatlan, legalábbis kívülről én így látom. De már látni rajta, hogy a jövőre összpontosít, hogy milyen lépéseket tegyen, remélem lesz még egy esélye, mert szerintem megvan benne a kellő potenciál.”

„A környezet minden versenyző számára roppant fontos. Még ha egyesek el is akarják hitetni, hogy nem az, nincs olyan versenyző, akit nem érdekelnek a körülötte folyó dolgok, sosem létezett ilyen. Ebből a szempontból a Haas odatehette volna magát jobban, de ez van. Szerintem Mick sokat tanult, ebből a helyzetből is tanult és hamarosan erősebben tér vissza, remélhetőleg.”

