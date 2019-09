Vettel szerint még mindig nem a Ferrari a legjobb autó

A Ferrari igen jó formában van, és az idei első győzelme óta csak „tarol”. Spában, Monzában és Szingapúrban is nyert az SF90, egy olyan pályán, ahol talán még az olaszok is maguk ellen fogadtak volna a sok lassú kanyar miatt, mely egészen eddig a pontig komoly problémákat okozott a csomagnak.

Sebastian Vettel volt az, aki győzelemre vette az alakulatot, miközben Charles Leclerc-nek ezúttal meg kellett elégednie egy második hellyel, amit utólag elismert, hogy a Ferrari a lehető legjobb döntést hozta és túlreagálta a helyzetet. A német világbajnok sokkal jobb napokon van túl, amiről Szocsiban mesélt.

„Nyilvánvalóan jobban éreztem magam, mint a monzai vasárnap után. Jó napok vannak mögöttem, és közben tettem a dolgom. Ez egy jó verseny volt, és azt hiszem, egy nagyon jó hétvége is. Nem voltam teljesen elégedett a szombat estével, mert azt gondoltam, hogy több maradt benne az én oldalamon, de a többit illetően nagyon boldog voltam. Rendkívül jó érzés volt, fáradt is voltam, így gyorsan elaludtam.”

„Az elmúlt hétvégén egy olyan pályán nyertünk, ahol papíron nem feltétlen kellett volna. Szóval nem tudom, hogy mindez azt jelenti, hogy innentől kezdve mindenhol nyerhetünk. Remélem, de ennél azért nehezebb ez a kérdés. Természetesen sok önbizalmat adott nekünk ez a siker, mert nem számítottak arra, hogy ilyen erősek leszünk. Az új alkatrészek jól működtek, és úgy tűnt, hogy azok előnyt jelentenek számunkra.”

„Remélhetőleg itt Szocsiban is hasonló lesz a helyzet, és ugyanolyan erősek leszünk a rajtelsőségért folytatott küzdelemben, valamint vasárnap a futamon a győzelemért. Hiszem, hogy még mindig vannak dolgok, amikben jobbak lehetünk, és ezt meg is kell tennünk, de ez egy jó lépés volt. Ha megnézzük, hogy milyen sebességet diktáltunk egy hasonló pályán pár hónappal ezelőtt, akkor ez az eredmény biztosan meglepetés. Természetesen számunkra is az volt, mert nem számítottunk erre.”

„Ugyanakkor még mindig azt gondolom, hogy van munka az autónk megértésével kapcsolatban, viszont ez az eredmény segít nekünk ebben. Segít megérteni számunkra a megfelelő irányt, azt, hogy mit kell tennünk. Sok pozitívumot kaptunk ebből, amiket fel kell használnunk a folytatásban. Igen sok a pozitív dolog ezt az eredményt tekintve, és összességben szerintem a helyes irányba haladunk.”

„Helytelen lenne azt gondolni, hogy most nyertünk két különböző pályán, és már mindenhol győzhetünk. Azt hiszem, még mindig a Mercedes van abban a helyzetben, hogy bárhol nyerjen, mint tették azt az év egész részében. Ők azok, akik a mércét jelentik, tehát ott akarunk lenni, és ideális esetben azt akarjuk, hogy meg is előzzük őket, ne csak ott legyünk. Sok munka áll még előttünk, de ez is azt mutatja, hogy a dolgok a helyes irányban haladnak előre.”

