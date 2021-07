Vettel szerint inkább a véletlen műve, hogy korábbi csapatától igazoltak új szakembereket

A brit istálló próbál nagycsapattá válni, ennek érdekében pedig egyre több embert szerződtetnek. Korábban arról adtak hírt, hogy az Alfa Romeótól érkezik majd Luca Furbatto, a Red Bulltól pedig Dan Fallows.

Ma pedig az is hivatalossá vált, hogy a bikások egyik legfőbb aerodinamikai szakembere, Andrew Alessi is mellettük tette le a voksát, ő ráadásul már egyből munkába is állhat új csapatánál. Vettelt mindezek után csütörtökön megkérdezték, hogy neki mekkora szerepe volt ebben.

„Én is része vagyok az alakulatnak, és tudom, hogy mi a munkám. Nem az, hogy embereket szerződtessek, hanem az, hogy vezessem az autót és visszajelzéseket adjak róla. Természetesen azért szó esik ezekről a dolgokról is, és a csapat folyamatosan növekszik, már régebb óta, hogy én idekerültem volna.”

„Ez most ennek a folyamatnak a folytatása, és jó látni, hogy egyre több ember érkezik a fedélzetre, és tesz minket erősebbé a jövőre nézve.” Vettel szerint az új igazolások további stabilitást és lehetőségeket hoznak majd, ezzel pedig további előrelépéseket tehetnek.

Mivel a négyszeres bajnok korábban a Red Bull-lal nyerte mindegyik címét, nem kerülhette el azt a kérdést, hogy mekkora összefüggés van az ő múltja és a bikásoktól jövő szakemberek szerződtetése között.

„Nem hiszem, hogy túl nagy. Én már régóta nem vagyok a Red Bull tagja, és azóta sok időt töltöttem a Ferrarinál is. Szerintem ez inkább egy megszokott váltás két angliai bázisú istálló között, hiszen így nem kell költöznie az embereknek.”

„Általában véve is sokan váltanak munkahelyet egy évben, néhány név népszerűbb, mint mások, de persze könnyebb ugyanazon a környéken új munkahelyet találni, mint mondjuk egy új országba költözni” – zárta rövidre a témát a német, nem igazán válaszolva az eredeti kérdésre.

Az F1-ben az utóbbi időben több komoly változás és átszerződés is volt az alakulatok között. A Red Bull például elég sok szakembert igazolt a Mercedestől az újonnan épülő motorrészlegére, de most úgy tűnik, hogy az Aston Martin is elkezdte kifogni a nagyobb halakat.

