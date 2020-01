Vettel szerint bárkit képes legyőzni a Forma-1-ben

Nehéz évek vannak Sebastian Vettel mögött, és lehetséges, hogy ez nem sokban fog már változni Charles Leclerc érkezése miatt. Annak ellenére, hogy Vettel 2015 óta versenyez a Ferrarinál, és köré épül a csapat, valamint a 2019-es gép fejlesztéseit is ő határozta meg, miközben négy világbajnoki címmel rendelkezik, a monacói azonnal legyőzte őt.

Leclerc ezzel rögtön hírnevet szerzett magának, már a második F1-es évében. Ez azonban csak az első volt a Ferrarinál. Az időmérőkön 7 rajtelsőséget szerzett, és több versenyen is meggyőzőbb volt a csapattársánál.

Vettel a német Motorsport Magazinnak adott nyilatkozatában arról is beszélt, hogy ez mennyiben hasonlít arra, amikor Daniel Ricciardo győzte le őt az első közös évükben a Red Bullnál. A világbajnok azonban úgy érzi, bárkit képes legyőzni.

„Megértem, hogy az emberek 2014-re utalnak, de személy szerint egyáltalán nem látom ugyanazt, mint akkor. Papíron vesztettem, és fair ezt mondani, mivel a számok alapján Daniel előrébb végzett, de azt is tudom, hogy 2014-ben egyes dolgok nem mentek úgy, mint azt reméltük.”

„2014-ben a fő prioritásaim között nem az szerepelt, hogy dobogóra álljak vagy az ötödik helyen végezzek. A célom az volt, hogy versenyeket nyerjek. Talán az akkori hozzáállásom különbözött Danielétől, de ennél is inkább, 2014 valóban nem volt egy nagyszerű év.”

„Nem akarom azt mondani, hogy szerencsétlen voltam, de néhányszor magamra maradtam, és az autó nem úgy működött, ahogy kellene, és így tovább. Ez pedig torzíthatja a képet és a számokat. Tudom, hogy hogyan alakult a legutóbbi évem, és érzem is a dolgokat.”

Vettel mindig is azt hangsúlyozta, semmi gondja nem volt azzal, hogy gratuláljon a csapattársának, ha az jobb eredményeket ér el. Ezt a továbbiakban is meg fogja tenni, ahogy megtette azt Leclerc esetében is, de nem hiszi, hogy lenne egy olyan pilóta is, akit ne tudna legyőzni.

„Mindenkit le tudok győzni, aki odakint van, nem félek a versengéstől. Éppen ellenkezőleg, mert ennek nem lenne értelme. Ha nyerni akarsz, és félsz, akkor két olyan dologról beszélünk, amik nem férnek össze egymással.”

