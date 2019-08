Vettel szerint az év második felében egy "másik Vettelt" láthatunk

A téli tesztidőszakban még maga Sebastian Vettel is azt nyilatkozta, hogy mennyire meglepte az SF90 könnyed vezetése. Akkor úgy tűnt, a Ferrari minimum a Mercedes szintjén van, de a németek az utolsó tesztnap végén mentek egy gyorsabb kört, amivel sokakat elbizonytalanítottak. Nem sokkal később kiderült, hogy a toronymagasan a Mercedesé a legjobb csomag.

A németek idén eddig csak kétszer kaptak ki, mindkét alkalommal a Red Bull nyert, tehát a Ferrarinak még mindig nincs győzelme a szezonban. Igaz, Bahreinben, Bakuban, Kanadában, Ausztriában és Németországban is nyerhettek volna, de mindig közbeszólt valami. Ezzel pedig rengeteg pontot veszítettek, miközben Vettel és Charles Leclerc is hibázgat, ami most leginkább a monacóira jellemző, míg a német nem találja a tempót.

A Magyar Nagydíjon Vettel volt a jobb, és Leclerc nem is igazán értette azt, hogy a világbajnok csapattársa hogyan tudta ennyivel jobban kezelni a gumikat a Ferrarin, mint ő. Sebastian nem nagyon akar visszatekinteni a múltra, és úgy érzi, hogy a szezon második felében nemcsak az SF90, de ő is versenyképesebb lehet.

„Ausztráliában sajnos elég nagy volt a hátrányunk, és még mindig van különbség. Voltak lehetőségeink, de bizonyos körülmények miatt nem nyertünk versenyt. Ez most azonban nem fontos, mert az igazság az, hogy ezen a futamon nem voltunk elég versenyképesek, és soha nem tudtuk igazán átvenni az irányítást.”

Sebastian Vettel, Ferrari, 3rd position, celebrates with his trophy Fotó készítője: Joe Portlock / LAT Images

„Tudjuk, hogy elmaradunk attól, amire szükségünk lenne, de az ilyen pályák nehézkesek számunkra. A többi helyszín azonban már jobb lehet, de általánosságban azt mondhatjuk, hogy javítanunk kell. Ezzel tisztában is vagyunk. Ez nem arról szól, hogy beszélünk bizonyos dolgokról, majd megtaláljuk a megoldást és minden megváltozik. Ez nem ilyen könnyű.”

„Versenyről versenyre versenyzünk. Nem gondolkodhatunk előrébb, mert ez az a pont, ahonnan előrébb kell lépnünk. A hangsúly az autón, és annak fejlesztésén van. Személy szerint azt gondolom, hogy hatalmas lépést tettünk meg előre, de a legtöbb futamon nem éreztem magam otthonosan. Azt is gondolom, hogy a szezon második felében jobban tudok teljesíteni, és szerintem már Németországban és itt Magyarországon is jobb volt számomra a helyzet az autó érzését illetően. Ez az, amire építenünk kell. Spa és Monza teljesen más pályák lesznek, de általánosságban ismerjük a gyengeségeinket és arra van szükségünk, hogy ezen változtassunk.

