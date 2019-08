Vettel szerint a Hungaroringen még nem láthattuk a Ferrari valódi erejét

A Ferrari pénteken gyorsnak tűnt, de többen is kételkedtek abban, hogy ez lehet-e az olaszok valódi ereje, mivel a Red Bull és a Mercedes is többet mutatott. Legalábbis erre gyanakodnak a riválisok, mint például Pierre Gasly a Red Bullnál. Sebastian Vettel nagyon gyorsnak nevezte a Mercedest, de szerinte még van egy kis dolguk az SF90-nel.

„Mindig optimista vagyok! Szerintem nagyon unalmas, ha pesszimista vagy, nem? Semmi sem működik, semmi sem jó... Nem tudom, de szerintem a németek valójában az átlagot tekintve pesszimistábbak. Talán nem vagyok ilyen német... Szóval, maga az FP1 nem volt rossz és azt hiszem, van még néhány lehetőségünk arra, hogy fejlődjünk, mert kicsit küszködtünk azzal, hogy az autóból többet hozzunk ki egy adott kör alatt, de igen, nehéz megmondani, hogy hol voltunk, vagy hol vagyunk most a többiekkel összehasonlítva. Holnap majd meglátjuk.”

„A délután kicsit bonyolultabb volt az esőzések miatt. Nem tudtam, hogy menyire fog esni, és talán egy kicsit túl csirke voltam. Néhol igen trükkösek voltak a körülmények, és nagyon más volt, mint délelőtt, amikor sokkal többet tesztelhettünk szárazon. A piros zászló sem segített, de összességében rendben voltunk, és azt hiszem, fontos ilyen feltételek mellett válaszokat kapnunk az autót illetően.”

„Szerintem mindkét körülmény között versenyképesnek kell lennünk, de majd meglátjuk, hogy milyen közel leszünk. Úgy gondolom, a Mercedes nagyon erősnek tűnik, de erre is csak holnap fogunk választ kapni. Nem vagyok benne biztos, hogy milyen erősek vagyunk. Ma erre igazán nem kaptunk választ, de holnap már láthatjuk, hogy mit érhetünk el.”

Sebastian Vettel, Ferrari SF90 Fotó készítője: Zak Mauger / LAT Images

Sokat tanultak-e a mai napból: „Érdekes volt, de jól esett azonnal Hockenheim után ismét a köztes esőgumikkal menni, mert ezzel pár észrevételünket igazolni tudtuk arról, miért nem ment olyan jól az autó a vizes pályán Németországban. A gyakorláson mindig stabilabb egyébként, meglátjuk, holnap mit tudunk hozni, mindenesetre van némi házi feladatunk estére.”

Szenvedtek-e a gumikkal ezen a hőmérsékleten: „Igen, egy kicsit. Amikor még csak csepergett, a keményeken mentünk ki, ott elég nagy volt a lemaradásom. Azért az is fontos volt, mert pár kérdésünkre ezzel is választ kaptunk. Az interekkel kicsit más volt a helyzet, mint Hockenheimben, valószínűleg, mivel hidegebb volt az aszfalt, másképp reagáltak, de szerencsére ezen a területen is van mit kielemeznünk. Talán ma jobban is működtek ezek, mint vasárnap.”

Mi marad meg egy ilyen napból: „Ahogy mondtam, elég fontos adatokat tudtunk beszerezni, most meg kell várnunk, milyenek lesznek a körülmények holnap. Szerintem egyértelmű, mi az autó problémája, kijavítani azonban keményebb dió lesz.”

A Mercedes egy átalakított csomaggal utazott el a Német Nagydíjra, de arról nem sok információt szerezhetett a vasárnapi káosz miatt. Ezeket vesszük most közelebbről szemügyre.