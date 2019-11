Vettel szerint a gumikezelés dönthet Austinban

A Mexikói Nagydíjon a Ferrari nagy ziccert hagyott ki azzal, hogy Max Verstappen időmérős büntetésének köszönhetően az első sorból rajtolva végül lemaradt a futamgyőzelemről. Pedig minden körülmény adott volt az olaszok sikerére, ám a megváltozott körülményekhez a vasárnapi futamon a Mercedes és Lewis Hamilton alkalmazkodott a legjobban.

A mezőny a hétvégén már az Egyesült Államokban versenyez, az austini pálya pedig teljesen más körülményeket jelent a ritka levegőjű mexikói pályához képest. Charles Leclerc tisztában van a különbségekkel, és már alig várja, hogy a Ferrarival meg is tapasztalja.

"Nagyon szeretek az Egyesült Államokban lenni, és Austin fantasztikus város. Nagyon jó az elhelyezkedés, és a versenyt körbevevő atmoszféra egészen különleges, más, mint amihez szoktunk. A pálya maga elég egyedi, a világ minden tájáról szedett inspiráció alapján tervezték, nagyszerű kihívás a pilóták számára. A hosszú egyenessel és a különböző stílusú kanyarokkal jobban teszed, ha megbizonyosodsz az autó egyensúlyában. Ez egyike azon kevés pályának, ahol az óramutató járásával ellentétes irányban haladunk, és ez megváltoztatja a dolgokat" - mondta a fiatal Leclerc.

"Az austini körülmények nagyon különböznek a mexikói magaslati viszonyoktól, a Circuit of the America (COTA) egy izgalmas pálya, a kanyarok széles skálájával, és rengeteg irányváltással. Elég hepehupás, különösen a nagy fékezőzónákban, figyelni kell, hogy a kerekek nem blokkoljanak. A stratégiai lehetőségek nyitottak, lehet egy, vagy két kiállással is számolni" - jelentette ki már Sebastian Vettel.

"Ez egy trükkös pálya a gumik megfelelő tartományban való kezelése szempontjából, ezért a pénteki nap különösen fontos, hogy megértsük a gumik működését, és felkészítsük a versenyre. Tavaly minden befolyásolt az időjárás, a pénteki napon nem sokat tudtunk készülni. Az előrejelzés szerint idén száraz és hűvös idő lesz. Ez egy jó pálya lehet a számunkra, ahogy azt tavaly is láttuk, de semmit sem vehetünk biztosra, mert a verseny nagyon erős."