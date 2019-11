Vettel szerint a Forma-1-nek követnie kell a világot, mert a világ követi a Forma-1-et

Lewis Hamilton elsőre nehezen értelmezhető Instagram-posztjával lavinát indított el, először, mert üzenete nem volt egyértelmű, másodszor pedig, mert régóta lappangó kérdést vetett fel közvetve. Mégpedig a környezet és a Forma-1 kapcsolatát. Ugyan azóta már pro és kontra megszólaltak a sportág környezetre gyakorolt hatása kapcsán, ám a téma jelentőségét jól mutatja, hogy az érdeklődés nem csitul.

Mexikóban Sebastian Vettel kapott rengeteg kérdést a témát illetően, és a német nem is palástolja, hogy ha kell a Forma-1-nek kell követni a trendeket. Vettel ugyan kerüli a széles nyilvánosságot, nem használ közösségi oldalakat, de tevékenyen ő is sokat tesz a témát illetően. Az idei Magyar Nagydíjon a németet kiakasztották a sajtótájékoztató után hátrahagyott szeméthalom, amelyet a sajtó munkatársai a német kérésére végül eltakarítottak maguk után.

"Nos, a Forma-1 egy világszerte ismert sport, és egy világszerte működő platform. Szóval nem tehetjük meg, hogy figyelmen kívül hagyjuk a tényeket. Nem lehet elhanyagolni azt, ami a világban zajlik, az hülyeség lenne" - mondta a német, aki szerint ennek fényében egyáltalán nem meglepő, hogy fontos a sportágban jelenlévők, a sportágra hatással levők, illetve a sportág által hatást gyakorolt emberek véleményét kikérni.

"A Forma-1 tehet többet is annál, amit jelenleg, megtervezheti a jövő irányát. Persze lehet feketén-fehéren vizsgálni a dolgokat, és azt mondani, hogy az amit csinálunk, rossz a környezetre, mert üzemanyagot égetünk el. Természetesen a Forma-1-nek megvan a lehetősége, hogy fejlessze a motorokat, a technológiát, ez segíthet a mobilitás megoldásában is a jövőre nézve" - vélekedett a Ferrari versenyzője.

"Jelenleg nagyon hatékony az erőforrás, de az kérdés, hogy ez a hatékonyság hogyan talál utat magának a közutakra. De összességében elmondható, hogy a Forma-1-nek felelőssége van, mindannyiunknak felelőssége van, hogy példát mutasson. Ezért is hiszem, hogy tehetünk többet is. Mi lehetnénk az elsők, és nem csak a minőségben, hanem a bolygó jövőjét, a sport jövőjét illetően is. Mind kapcsolódunk ehhez" - jelentette ki Vettel.

"Például ott van a szintetikus üzemanyag. Vezessük be inkább ma, mint holnap. Miért ne? Ha a mérnökök boldogulnak vele, nem lehetetlen. Mi lehetnénk az elsők, miért ne tennénk? Megvan ehhez is az erőforrásunk. Nem könnyű kihívás, de még 50 lóerőt találni sem könnyű, és emberek mégis hajlandóak egy csomó pénzt befektetni. Ha az autóra nézünk, akkor tehetnénk sokkal közút-kompatibilissé is" - mondta Vettel.

"Kívülről ráadásul nagyon sok embert mozgatunk meg, akik jönnek, hogy lássanak minket, szurkolnak a versenyeken, támogatnak egy csapatot, egy pilótát, rengetegen néznek a tévében, ez egy nagy esemény, ami nagy pazarlással jár. Az emberek szeretnek inni egy sört, egy palack vizet, bármi mást, de mindezt műanyag nélkül kény. Kéne egy műanyagmentes paddock. Ezek csak ötletek, de képesek vagyunk megoldást találni, és újra hangsúlyozom, hogy mi lehetnénk az elsők" - mondta Vettel.