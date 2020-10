Vettel számára Schumacher megismételhetetlen tehetség, akihez még Hamilton sem érhet fel

Hiába állította be Schumacher rekordját az Eifel Nagydíjon Hamilton, és hiába nagyon valószínű, hogy hamarosan túl is szárnyalja azt, Vettel elmondta, hogy ugyan ő csak elismeréssel tud beszélni a britről, Schumacher akkor is egy szinttel feljebb van mindenkinél, akit ő valaha versenyezni látott.

„Szerintem nem tudom eléggé tisztelni az erőfeszítésiet” – mondta Vettel a rekordbeállításról. „Soha nem gondoltam volna, hogy ezt a számot el lehet érni vagy meg lehet dönteni. Elég biztosak lehetünk abban, hogy túl is szárnyalja majd.”

„Ettől függetlenül viszont Michael mindig is a hősöm marad. Szerintem benne volt valami, amit eddig senki másban nem láttam.” Vettel azt is kifejtette, hogy Schumacher képességeinek értékelését az is növelte, hogy látta őt a Forma–1-en kívül is versenyezni, például gokartfutamokon vagy a Bajnokok Tornáján, ahol csapattársak voltak.

„Szerintem ő jobb volt mindenkinél, akit eddig láttam. Olyan természetes tehetsége volt, amelyet nagyon nehéz megmagyarázni. Ha láttad őt gokartozni, persze én nem láthattam őt fiatalon, de később már igen, és boldog voltam, hogy csatlakozhattam hozzá a Bajnokok Tornáján pár alkalommal. Ott kicsit többet lehet látni a képességekből és az autó kezeléséből.”

„Ezek a pillanatok pedig megmutatták, hogy olyan istenadta tehetsége volt, amelyet még senkinél nem láttam korábban. Ezek mellett elképesztő munkamorállal is rendelkezett, de szerintem a kettő kombinációja miatt tűnik ő ki a szememben. Még nem láttam hozzá hasonlót” – ismételte magát Vettel.

Sebastian Vettel, Ferrari Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A német azért azt is bevallotta, hogy a két versenyző helyének megítélését az is befolyásolja nála, hogy eltérő időszakban látta őket teljesíteni. „Felnéztem Michaelre, amikor gyerek voltam, Lewisra viszont nem, mivel egymás ellen versenyeztünk. Szóval eltérő a két helyzet.”

„10, 15 vagy 20 év múlva talán már többre fogom értékelni majd a mostani dolgokat. Amikor aktív vagy, akkor még persze magadra figyelsz és nem a többiekre. Ahogy már mondtam viszont, nem lehet eléggé elismerni azt, amit elért” – mondta Hamiltonnal kapcsolatban.

