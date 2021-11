Vettel: Szafnauernek kulcsszerepe volt abban, hogy az Astonhoz szerződtem

Előtte azonban még szóba került a mostani hétvége is, ahol a négyszeres bajnok nyilván szeretné folytatni, amit Mexikóban elkezdett, vagyis újra egy erős pontszerző helyen szeretne célba érni. Azt viszont még nem tudja megítélni, mennyire lehetnek majd erősek Interlagosban.

„Majd meglátjuk. Szerintem a szokásos ellenfeleink lesznek, szóval nem hinném, hogy lesznek meglepetések. Abban reménykedem, hogy újra a sűrűjében fogunk csatázni az utolsó pontszerző helyekért, és arra számítok azért, hogy normálisabb lesz a helyzet, mint Mexikóban.”

„Az egy másfajta pálya volt, más körülményekkel. Ettől függetlenül jónak kellene legyünk legalább a pontszerzésre” – mondta Vettel hétvégi esélyei kapcsán. Ezek után pedig rákérdeztek Szafnauerre is, akivel jó a kapcsolata, szóval akár komoly érvágás is lenne, ha az amerikai elhagyná az istállót.

„Nagyon jól kijövök Otmarral. Ez mindig is így volt, már olyan régóta van itt, és már emberemlékezet óta igazán egyenes kapcsolatunk volt. Kulcsfontosságú tagja a csapatnak. Vele léptem kapcsolatba először, aztán beszélgettünk a helyzetről, ő mutatott be a csapatnak is.”

„Aki ismeri őt, tudja, hogy nagyon szerethető figura, okos, találékony mérnök. Korábban is fontos része volt a csapatnak és most is az. Szóval nem tudom, még csak most hallottam én is a pletykákról, tehát nem tudom, mi fog történni” – zárta le a témát Vettel.

