Vettel sisakfestésével fejezi ki szolidaritását Ukrajnával szemben

Hatalmasat változott a világ, amikor Vlagyimir Putyinék, éppen a barcelonai teszt kezdetével egy időben katonai támadást indítottak Ukrajna ellen. A háborús állapotok azóta is fennállnak, és egyelőre nehéz megjósolni, mikor lehet vége a borzalmaknak.

Az oroszok inváziójára a politikai, gazdasági, és sportvilág is azonnal reagált. Az Európai Unió és a nyugati országok szankciókat helyeztek kilátásba Oroszországgal szemben, míg a különböző sportszervezetek sorra kezdték eltiltani az orosz és fehérorosz sportolókat a versenyzéstől.

Bár az FIA végül azok táborához csatlakozott, akik semleges színek alatt engedélyezik az orosz és fehérorosz pilótáknak a versenyzést a szervezet égisze alá tartozó szériákban, a Forma-1-es Haas F1 Team felbontotta szerződését Nyikita Mazepinnel és a csapat legfőbb támogatójával, az Uralkali céggel.

Az eredetileg szeptemberre tervezett Orosz Nagydíjat viszont törölte a Forma-1 és jövőre sem rendezik meg, hiába költözött volna a verseny Szocsiból Szentpétervárra, hiszen a száguldó cirkusz felbontotta szerződését az oroszokkal.

A Forma-1-es pilóták közül Sebastian Vettel szólalt meg elsőként a háborús konfliktus kirobbanása után, a négyszeres világbajnok pedig gyorsan egyértelművé tette, hogy ha rendeznének is Oroszországban versenyt, akkor sem lenne hajlandó részt venni rajta.

A Grand Prix Versenyzők Szövetségének elnökeként azóta több, Ukrajna mellett szolidaritást vállaló akcióban is kivette a részét, most pedig egy "No War" feliratú sisakkal érkezett meg a bahreini tesztre, kifejezve együttérzését az ukrán emberekkel.

Helmet of Sebastian Vettel, Aston Martin 1 / 3 Fotót készítette: JMD Jens Munser Designs Helmet of Sebastian Vettel, Aston Martin 2 / 3 Fotót készítette: JMD Jens Munser Designs Helmet of Sebastian Vettel, Aston Martin 3 / 3 Fotót készítette: JMD Jens Munser Designs

Ahol hagyományosan a német nemzeti színek kapnak helyet Vettel fejvédőjén, ott most sárga és kék festés látható, de az egyelőre nem tisztázott, hogy csak a tesztre készült ezzel a festéssel Vettel, vagy a szezonnak is ebben vág neki.

A mezőny tagjai egyébként szerdán este "No War" feliratú pólóban fotózkodtak a szahíri aszfaltcsíkon és természetesen a ruhákon az ukrán nemzeti színek is megjelentek. Erről több pilóta is posztolt közösségi oldalán.

Bár Lewis Hamilton gépe késett, ezért a brit nem vett részt a fotózáson, ő is megszólalt az üggyel kapcsolatban. „A szívem Ukrajna bátor népével van, akik határozottan kiállnak a szabadság és a béke értékei mellett“ - írta a hétszeres világbajnok Instagramján.

„Biztos vagyok benne, hogy nem csak én érzem nehezebbnek és jelentéktelenebbnek a mindennapokat, tudván, hogy mi zajlik a világban“ - tette hozzá a Mercedes versenyzője.

