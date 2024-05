Vettel Senna örökségét méltatta, de további biztonsági intézkedésekre sarkallja az F1-et

A négyszeres világbajnok a vasárnapi viadal előtt Senna 1993-as McLarenjével fog majd bemutatót tartani Imolában, a helyszínen, ahol a brazil legenda 30 évvel korábban életét vesztette.

És nem is Vettel lenne, ha nem készült volna valami különlegessel. Csütörtökön ugyanis minden F1-es, F2-es és F3-as pilótát meghívott, hogy vegyenek részt egy közös futáson, miközben mindenki sennás polót viselt, majd a Tamburello-kanyarban megálltak egy közös megemlékezésre is a Senna-szobornál.

Még a pálya körbefutása előtt Vettelt arról kérdezték, az F1 elég gyors-e a biztonság javítása terén. „Ezek a javítások sosem jöhetnek elég gyorsan. A sebesség magas, ezért a veszély még mindig fennáll. Úgy gondolom viszont, hogy a borzalmas hétvégét [1994-es imolai] követően a pilóták igazán összefogtak, és Michael [Schumacher] a GPDA-val együtt arra ösztönözte az FIA-t és az F1-et, hogy tegyék biztonságosabbá a pályákat.”

„Minden versenyző, aki folytatta, és a most itt lévő következő generáció is profitált abból a hétvégéből – hangozzon ez bármennyire is furcsán. Fontos lépés volt a biztonsági előírások és intézkedések javítása terén. Előtte több mint tíz éven át nem veszített el versenyzőt a Forma–1. Én is hasonló helyzetben voltam 2014-ben, hiszen bár tisztában vagy a motorsport veszélyességével, a halál nem igazán volt már jelen. Aztán viszont jött az a baleset, és Jules Bianchi az életével fizetett.”

„Ez sok kérdést felvet, és ha megnézzük, mi történt utána, milyen intézkedések jöttek – nem kellene ilyesminek történnie hozzájuk, szóval ezért sem jöhetnek elég gyorsan az új biztonsági megoldások. Az viszont jó, hogy az ilyen sötét pillanatok után összegyűlünk és megpróbáljuk felgyorsítani az eseményeket, még ha úgy is gondoljuk, hogy ennél már nem igazán lehet biztonságosabb.”

„Annak a borzalmas hétvégének köszönhetően az emberek elkezdték megvizsgálni a pályák biztonságát, kiszélesítették a bukótereket, változtattak a vonalvezetésen, az autókon, az ütközőzónákon, növelték az utascella strapabíróságát. Szóval tényleg sötét pillanatok voltak, de nyilván én is egyike voltam azon pilótáknak, akik első kézből profitáltak a történtekből.”

Senna kapcsán a legtöbben a pályán nyújtott teljesítményéről és eredményeiről szeretnek beszélni, de Vettel számára legalább ugyanennyire fontos az, amit a brazil a pályán kívül tett. „Versenyzőként nyilván a sikerei inspiráltak leginkább. Az a megtiszteltetés ért, hogy dolgozhattam olyanokkal, akik vele dolgoztak korábban, inspirációt merítettem a személyiségéből, és megpróbáltam megérteni, miért volt annyira különleges az autóban.”

„Egy dolog persze a számok, de ennél többről van szó. Nem csak az eredmények és a sikerek számítanak. És ott vannak a pályán kívüli dolgok is. Amilyen karakter volt, és hogy mekkora hatása volt a brazil emberekre akkoriban. Az szerintem semmihez sem volt fogható.”

„Próbált javítani az oktatáson, a gyerekek helyzetén, harcolt a szegénység ellen. Sok mindenből lehet inspirációt meríteni, és ezért még tragikusabb, hogy az ő története véget ért azon a hétvégén, mivel annyi mindent érhetett volna még el a pályán és azon kívül is” – zárta gondolatát Vettel.

