Vettel sejtelmes választ adott arra, hogy 2021-ben vagy 2022-ben a rajtrácson lesz-e

Sebastian Vettel számára csütörtökön feltették a kérdést, miszerint most már boldog lehet amiatt, hogy a szerződését nem hosszabbították meg? „Nos, nem tudom, hogy mit válaszoljak erre a kérdésre. Kötődöm a csapathoz, mivel még mindig tagja vagyok, és az év végéig ez így is lesz.”

„Mindenki nagyon elkötelezett és nagyon keményen dolgozik annak érdekében, hogy a Ferrari nyerjen. Persze vannak olyan okok, amik miatt a múltban ez nem történt meg. Voltak jó és kevésbé jó éveink is, de a szenvedély és az odaadás szempontjából azt hiszem, nincs kétség.”

„Szóval valójában a csapattal érzek együtt, és az idei év nehéz pillanatokat hoz. A múltban már vannak tapasztalataim az ilyen helyzetekről, amikor nem voltak jó éveink. Charles számára ez talán kicsit más, mert nemrég érkezett meg, és ez az első ilyen éve.”

„Másrészt a legjobbakat kívánom a csapatnak. Számomra ez az év után mindez kicsit irreleváns abban a tekintetben, hogy a motivációt át kell menteni a folytatásra. Meglátjuk, hogy mi lesz velem.” - folytatta Vettel.

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 and Tiffany Cromwell cycle the track past Sebastian Vettel, Ferrari as he walks the track with his engineers

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images