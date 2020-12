Vettel: Schumachernek a „saját útját” kell járnia az F1-ben

Sebastian Vettel jó barátságot kötött gyerekkori példaképével, Michael Schumacherrel a Forma-1-ben, de jóban van a hétszeres világbajnok 21 éves fiával, Mickkel is, aki a Ferrari támogatásával a Haasnál kezdi meg jövőre a Forma-1-es karrierjét.

Vettel és Mick együtt vettek részt 2019-ben Mexikóban a Race of Champions versenyen is, ahol anno még Michaellel is indultak, képviselve Németországot.

A négyszeres világbajnok azt is elmondta, hogy szívesen támogatja Micket, miközben megteszi az első lépéseit a Forma-1 világában.

„Örömmel segítek ott, ahol tudok, mert egy nagyszerű srác, és természetesen nagyon különleges kapcsolatom van az édesapjával” – nyilatkozta Vettel az Autosport/Motorsport.com-nak Mick érkezéséről.

„Óriási kár, hogy Michael nem követhette közelről Mick fejlődését az utóbbi pár évben, most pedig azt, hogy Forma-1-es pilóta lett. Én nagyon kedvelem őt, jól ki is jövünk, szóval örömmel mondok el neki mindent, amit tudok.”

„Én persze azt láttam, ahogyan az apja sokkal több versenyt nyer, mint amennyit ő látott engem nyerni.”

„Persze örömmel segítek, de nagyon fontos lesz, megtalálja a saját útját, és azt kövesse. Ahogyan Michaelnek is mindig volt egy jó szava, amikor én kérdeztem, úgy én is próbálok segíteni majd neki, legyen szó a versenyzésről, vagy bármi másról az életben, arról, miket éltem meg eddig a karrierem során.”

