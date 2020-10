Vettel Schumacheres sisakban versenyez - fotóval

Május 7.-én a hétszeres világbajnok Michael Schumacher megnyerte a Nürburgringen megrendezett Európa Nagydíjat. 14 évvel később a Schumacher név 2012 után ismét feltűnik a Forma-1-ben: a hétszeres világbajnok fia, Mick egy Alfa Romeo volánja mögött gurulhat pályára a pénteki első szabadedzésen.

Sebastian Vettel, aki Schumacher első Ferraris évéhez hasonlóan az 5-ös rajtszámmal versenyez, a hétvégére különleges sisakfestéssel készült, mellyel barátja és példaképe előtt tiszteleg.

Vettel Schumacher 2006-os sisakjából merített ihletet: a sárkány, valamint szeretteinek kínai betűkkel írt neve is megtalálható lesz új sisakján. A 3D-s nyomtatással készített sisakot utólag festették matt fehérre.

A Vettel sisakján átívelő német zászló alatt, a sisak tetején megfigyelhetjük a Schumacher sisakjára jellemző csillagokat is.

A négyszeres világbajnok felelevenítette a Schumacherrel való első találkozását: „Mivel egy környékről származunk, könnyebben a közelébe tudtam férkőzni. Nagyon hosszú ideje ismerjük egymást. Amikor először találkoztunk, 6-7 éves lehettem. Díjakat adott át gyerekeknek a kerpeni gokartpályán, ami nagyon közel volt az otthonához.”

„Megindító volt. Több, mint százan voltunk ott gyerekek, mégis időt szánt arra, hogy mindenkivel kezet rázzon, és személyesen adja át a kupákat. Gyerekként leírhatatlan érzés volt, mivel ő volt a hősöm. A szobám tele volt Schumi-poszterekkel, inspirálóan hatott rám. Kisgyerekként megilletődtem, hogy egyszer csak ott állt előttem.”

„Később megismertünk egymást, és remek kapcsolatot alakítottunk ki. A tehetsége iránti csodálatom sosem változott. Többször is volt szerencsém mellette versenyezni a Race of Championson, ahol többször is bizonyította, milyen gyorsan képes alkalmazkodni a legkülönfélébb autókhoz. Michael mindig inspirációt jelentett a számomra.”

„Bizonyos értelemben két Michael Schumachert ismertem meg. Az egyiket csodáltam gyerekként, és olyan volt vele találkozni, mint egy földi istenséggel.”

„Később felnőttként is megismertem őt. Előbb a világbajnokkal, később pedig az emberrel találkoztam. Megtudhattam, ki is valójában Michael.”

„Sosem láttam őt kivetkőzni önmagából. Talán néhány pohár ital után” – mondta mosolyogva Vettel. „Sosem láttam őt mérgesnek. Sosem hallottam őt olyat mondani, ami értelmetlen lenne.”

„Mindig mindennek a tudatában volt. Mindegy, hogy gokartban, buggyban vagy a Race of Champions versenyautójában ült, az volt az érzésed, hogy mindent az irányítása alatt tart.”

