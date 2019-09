„Vettel revansot vett Leclerc trükkje után” – sajtószemle Szingapúr után

Szingapúrban Charles Leclerc rajtolhatott az első helyről, majd ezt sikerült is megtartania a futam elején, azonban Sebastian Vettel elévágása annyira jól működött, hogy nemcsak Lewis Hamiltont, hanem Leclerc-t is meg tudta előzni, ennek kapcsán pedig jelenleg is viták folynak arról, hogy ez volt-e a Ferrari terve.

Ebben a cikkben 3 olasz és 1 német lap összefoglalóját olvashatjuk el a történtekről, melyekben szóba kerül a revans, hogy ki érdemelte volna meg a győzelmet, illetve az is, hogy mekkora értéke volt ennek a sikernek.

Gazzetta dello Sport: Vettel revansot vett Leclerc monzai időmérős trükkje után. Vettel azt gondolta, hogy megszerezheti a pole-t Szingapúrban, viszont csak a harmadik helyre ért oda, a versenyen azonban az a bajnok volt, akire mindannyian emlékszünk. A Ferrari stratégiájának köszönhetően az első helyen találta magát, onnantól kezdve pedig folyamatosan nyomta.

Nagyon jól maga mögött tudta tartani Leclerc-t. Nagyon fontos volt a Ferrari szempontjából, hogy Vettel visszatérjen, mivel jövőre két kiváló versenyzőre lesz szükségük ahhoz, hogy az egyéni és a konstruktőri címért harcolhassanak.

Corriere dello Sport: Egy bajnok visszatérését és Leclerc második helyét ünnepelhetjük, miközben a Mercedes meglepő módon sehol sem volt. Ez lehetett a szezon legnagyobb sikere, viszont legyünk őszinték – nem minden ment annak rendje és módja szerint.

Leclerc-nek kellett volna megnyernie a futamot. Látni lehet, hogy a srác egyre jobban nyomja és megérdemelte volna a győzelmet. De a stratégia Vettelnek kedvezett, még úgy is, hogy a pályán Leclerc mögött volt, ez pedig még problémákat okozhat a jövőben.

Corriere della Sera: Vannak olyan győzelmek, amik fontosabbak, néha duplának vagy triplának számítanak. Ez a győzelem triplának számít, mert Szingapúr papírforma szerint olyan lehetett volna, mint Magyarország: egy rémálom a Ferrari szempontjából.

Ehelyett nyerni tudtak Vettellel, ami nagyon jót tett az önbizalmának. De a Ferrari azért tudott nyerni, mert működtek a fejlesztések, és újra két versenyzőjük van. Leclerc keményen nyomja, viszont Vettelnek volt szüksége erre a győzelemre, hogy bizonyítsa, ő még mindig bajnok.

Bild: „Ez nem megkönnyebbülés, inkább megerősítés. Sosem kételkedtem magamban.” – mondta Vettel. Viszont Vettel rég nem mutatott olyan teljesítményt, mint most Szingapúrban. Nem hibázott, mint Spában vagy Monzában, és amikor ő volt előtt az újraindításnál, úgy nyomta, mint a régi Vettel.”

„Sajnos Vettel feltámadása ebben a szezonban már túl későn következett be. De talán az utolsó 6 versenyen tud még néhány győzelmet szerezni, ami vigaszdíj lehet számára.”

